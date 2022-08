La colaboración soñada de Madonna que jamás hubiéramos adivinado

La Reina del Pop nunca dejará de sorprendernos. Por eso lleva siendo la reina desde hace varias décadas. Por su capacidad de reinvención, de sorpresa, de poder y fuerza... es capaz de generar titulares sólo con sus deseos. Y eso es justo lo que ha sucedido tras su paso por el programa de Jimmy Fallon. Madonna le confesaba al presentador cuál sería su colaboración soñada y ni en diez vidas lo hubiéramos adivinado.

"Hay un artista al que adoro más que nada en la vida y que me encantaría colaborar con él, y es Kendrick Lamar. Su nuevo disco ha hecho historia, es alucinante y brillante" explicaba durante el directo en el que el público no paró de aclamarla. Nada de extrañar si tenemos en cuenta sus últimos movimientos.

Porque resultad difícil explicar qué es lo que la intérprete estadounidense había ido a promocionar. Hace apenas unas semanas publicaba su álbum recopilatorio con el que celebra sus 50 números 1 en las listas estadounidenses: Finally Enough Love: 50 Number Ones. Y en este mes de agosto ha lanzado dos remixes espectaculares junto a Beyoncé y a Saucy Santana.

Pero es que además del estricto capítulo musical, Madonna se ha convertido en noticia en los últimos días por sus opiniones sobre la posible venta de su catálogo, algo a lo que a priori la artista es completamente reacia: "No quiero hacerlo porque son mis canciones. La propiedad lo es todo".

Y a todo ello hay que sumarle que su biopic está en marcha desde hace algunas semanas y que la Reina del Pop ha dejado claro que no permitirá a ningún hombre decidir cómo se ha de contar la historia de su vida. Desea ser ella la que esté al mando de su propio biopic. Una vida extraordinaria debe tener una película igual, por eso Madonna quiere estar al frente y contar todas aquellas historias que ha vivido. "Tengo un guión muy largo que me cuesta mucho acortar. Lo he estado reduciendo, pero es como cortarme las extremidades" llegó a explicar a Variety.

Tras 40 años de carrera, la artista tiene muy claro cuál es el camino que quiere continuar y hacia donde ir. Y ahora Madonna ha abierto la puerta a cumplir el sueño de su colaboración soñada junto a Kendrick Lamar. El rapero acaba de publicar nuevo disco pero la cantante podría sorprendernos con nueva música para así cumplir con su deseo.