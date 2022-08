Así convenció The Weeknd al colaborador que más se resistió: Jim Carrey

Dawn FM es el último y más exitoso proyecto discográfico de The Weeknd. Un trabajo que continuaba con el camino abierto por After hours y para el que el solista canadiense quiso dar lo mejor de sí mismo y tener a los mejores junto a él. Pero la negociación para contar con uno de los colaboradores final del álbum fue más dura de lo que nos pensamos.

En el concepto que Abel Tesfaye, el músico detrás de The Weeknd, quería para esta nueva aventura musical era una radio psicodélica y pensó que el mejor locutor para ello debía ser la voz de Jim Carrey. La voz del locutor que escuchamos en el disco es la del intérprete... pero a punto estuvo de quedarse fuera.

Porque la oferta inicial del artista no le agradó demasiado a Jim Carrey. Durante una entrevista con ET, el actor reconoció abiertamente que su primera respuesta fue no y que además sus palabras hubieran desanimado a cualquier otro: "Somos vecinos y me ofreció el papel del Dj de su emisoria ficticia de radio, Dawn FM. Me dijo que estaba haciendo algo así como una radio en el purgatorio. Yo estaba como, ‘Te amo, pero no quiero trabajar'".

Por fortuna para él y para el concepto de su nuevo álbum de estudio, al final el intérprete terminó por aceptar formar parte del proyecto: "Un día me desperté en mitad de la noche con ideas para este locutor de radio y para todo el proyecto. Empecé a escupir frases sin sentido de todas las cosas... por amor de dios".

Esa noche fue la que cambió el signo de la estación de radio de The Weeknd. Porque Jim Carrey le ha aportado ese toque onírico del que ya nos dejó un fragmento en el videoclip de Out of time en el que escuchamos uno de los speechs más largos de Carrey: "Le dije: 'No uses nada en absoluto, o usa una línea aquí y allá si quieres, pero no es necesario que yo esté'".

Quien parecía estar más tranquilo que nadie con respecto a lo que sucedería finalmente fue el propio músico. Porque tal y como explicó el actor llegó el momento en el que le confesó que la colaboración era algo que tenía que producirse sí o sí. Estaban destinados a colaborar: "Él me dijo que me iba a encantar y que tenía que hacer esto por él. Me dio un lugar realmente precioso en su disco y estoy muy agradecido".

El resultado es Dawn FM uno de los discos más completos del 2022 que Jim Carrey catalogca como profundo y elegante: "Estoy encantando de formar parte de esta sinfonía".