Un Sir y una princesa pueden ‘colarse’ juntos en la lista este sábado

Esta semana hemos recordado en La Máquina del Tiempo el número uno de Elton John hace treinta años con The one. Casualidades de LOS40: la efeméride coincide con la actual candidatura del ilustre cantante y pianista con Hold me closer, canción construida precisamente en base a The one (comparten dos estrofas) y otro de sus éxitos, Tiny dancer (del que toma el estribillo). Y si a finales de 2021 Sir Elton John fue líder con Cold heart, junto a Dua Lipa, en esta nueva grabación se hace acompañar por otra gran dama de la música pop: Britney Spears.

Elton John & Britney Spears ‘Hold Me Closer (Official Audio)’

La unión de todo un mito del rock y la Princesa del Pop podría chocar en un primer momento, pero lo cierto es que este proyecto lleva ya unos años fraguándose. Al parecer, cuando se conocieron en 2014 en una gala de la fundación Elton John contra el Sida, se prometieron hacer algo juntos. Y en 2015, Britney publicó un mensaje en el que reconocía su pasión por Tiny dancer.

La canción es una estupenda noticia por partida doble, porque supone, además, el regreso a la actualidad de Britney Spears tras seis años de silencio (desde Glory). Parece que ambos están muy emocionados con el resultado, tanto es así que Elton no pudo esperar a hacer una presentación de más campanillas y cantó el tema el pasado agosto en una terraza de Cannes. “Ella es realmente un icono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos”, ha dicho el venerable músico. Britney, por su parte, escribió en sus redes sociales: “Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo. ¡Estoy abrumada!”. En este caso sí que cabe hablar de aristocracia del pop, pues tenemos por un lado a un auténtico Sir y por otro a una princesa. Si quieres que entren juntos en la lista, dales tu apoyo con el HT #MiVoto40.