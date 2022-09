Antena 3 alarga la emisión del final de 'La Esposa' y se enfrentará a 'La isla de las tentaciones 5'

Antena 3 empezó anunciando que la emisión de la miniserie La Esposa se llevaría a cabo en tres noches, después retrocedió y apuntó hacia las dos y finalmente serán cuatro. La cadena de Atresmedia ha informado este lunes 19 de septiembre que, después de ofrecer dos capítulos de esta exitosa ficción italiana en dos noches consecutivas durante la semana pasada, finalmente abordará su final dividiendo el tercer capítulo en la franja final del prime time del miércoles 21 de septiembre y el jueves 22.

Con este último cambio de planes sobre programación, Antena 3 propiciará la que será una lucha de titanes por la audiencia, pues en un contexto en el que la cadena de Javier Bardají y la de Paolo Vasile están midiendo sus fuerzas prácticamente a diario, durante la noche del miércoles coincidirán en emisión dos pesos pesados: el inicio del fin de La Esposa, una serie italiana con la que Antena 3 ha barrido en términos de audiencia a Pesadilla en el Paraíso, y el estreno de La isla de las tentaciones 5, un formato que promete y que llega avalado por cuatro ediciones de récord.

Antena 3 dividirá el final de La Esposa en dos noches. El miércoles 21 emitirá, a partir de las 22:45 horas la primera parte del desenlace coincidiendo con el primer programa de La isla de las tentaciones 5 en Telecinco, y el jueves a la misma hora, competirá otra vez con Pesadilla en el Paraíso, un programa que hasta ahora no le ha sido rival y que la última vez que se encontraron anotó un 10,6% de share frente al 17 de la italiana.

La pasión italiana frente al desenfreno español

Aunque de cara al jueves todo apunta a que será Antena 3 quien gane la batalla por la audiencia, lo que puede ocurrir el próximo miércoles es difícil de prever. Atresmedia, en su apuesta por las telenovelas, ha incorporado a su parrilla a esta exitosa ficción italiana que tiene todos los ingredientes de las series turcas que han conquistado al público español: romanticismo, traición e intriga. Pero ¿será esto suficiente para batir a La isla de las tentaciones 5?

El reality de Telecinco, que esta vez volverá a emitirse completamente enlatado, manteniendo así la que fue su clave del éxito en las anteriores cuatro ediciones, llega cargado de novedades y esto podría suponer un gancho irrechazable para quienes no acostumbran a ver Pesadilla en el Paraíso pero sí están dispuestos a subirse al carro del reality de las infidelidades aunque eso suponga dejar atrás el final de La Esposa o decantarse por ver una de las dos opciones online antes o después de su emisión en televisión.



Lo nuevo en La isla de las tentaciones

Telecinco lo está dando todo desde el principio y ha anunciado ya varias novedades demás de presentar un tráiler de lo que está por llegar irresistible para los fans del formato. En unos pocos segundos los seguidores del programa han podido saber que este año la edición llega cargadita de infidelidades y además, de intrigas. Pues, aunque se sigue manteniendo la estructura de las dos villas en las que las chicas vivirán rodeadas de solteros y los chicos harán lo mismo con solteras, esta vez no habrá una única luz de la tentación: habrá cinco.

¡Se viene una edición muy calentita! 💥 Os traemos un adelanto de lo que veremos en esta nueva temporada de #LaIslaDeLasTentaciones 🐍🍎



— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) September 19, 2022

¿Qué indicarán cada una de ellas? Telecinco no lo ha desvelado seguramente con la intención de que los indecisos que no saben si sumarse o no al carro de las tentaciones, al menos vean el primer capítulo para quitarse la curiosidad... ¿Esta estrategia que funcionará? ¡Eso es lo que habrá que ver! ¡Sin duda, La Esposa no será una rival fácil de ganar!