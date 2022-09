María Becerra: estos son los futuros proyectos de la artista

María Becerra se ha convertido en toda una revolución dentro de la música urbana. Gracias a su trabajo, sus ganas de comerse el mundo y el amor que le pone a todo, la argentina se ha hecho un hueco en nuestros corazones. Ahora está envuelta en muchos proyectos diferentes: una gira, nuevas canciones y grandes colaboraciones. ¿Quieres saber todo lo que se trae entre manos?

Animal Tour por España

Tenemos ganas de todo lo que está a punto de lanzar, pero verla en directo por nuestro país es un sueño hecho realidad. Aunque ya disfrutamos con ella en el Stage de LOS40 Urban, un concierto es otro nivel. Tanto María como sus fans están contando los días para que llegue el próximo 29 de septiembre donde dará el pistoletazo de salida en Barcelona.

La argentina pasará por las principales ciudades españolas durante tres semanas. Barcelona, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Murcia, Valencia, Bilbao y A Coruña podrán disfrutar de los hits en directo de la artista hasta el 15 de octubre con LOS40 como emisora oficial. ¿Tienes ya tu entrada?

Próximas colaboraciones

Como hemos dicho, María se está convirtiendo en una revolución, lo que le está dando la oportunidad de colaborar con grandes artistas internacionales tanto españoles, colombianos o estadounidenses. Algunas de ellas ya tienen nombre y fecha, pero otras todavía son un misterio.

Manuel Turizo es uno de estos cantantes que colaborarán con la nena de argentina. Se llamará Éxtasis y verá la luz el mes que viene, aunque todavía no tenemos una fecha exacta. El colombiano pasó por LOS40 Global Show hace unos días y nos dejó muy claro que es una de sus canciones favoritas: “Soy muy fan de María Becerra. Tiene mucha identidad y me gusta la manera en la que canta. Es arrolladora. Quería hacer algo con ella y esta canción entre romántica y sensual. Me gusta mucho Éxtasis”.

EXTASIS la gran colaboración entre Maria Becerra y Manuel Turizo será estrenada el próximo mes (Octubre) 🔥pic.twitter.com/c8F8vwYJ8t — Maria Becerra Guatemala 🏁 (@mariabecerra_gt) September 26, 2022

Otro de los artistas que cantará junto a la argentina es Pablo Alborán. Ha sido él mismo quien lo ha confirmado al hacer público el tracklist de su próximo disco, La Cuarta Hoja. Este proyecto contará con grandes voces internacionales y, entre ellas, se encuentra la intérprete de Automático. Se llamará Amigos, un tema del que todavía no conocemos grandes detalles. Para escucharlo el primero se podrá reservar el disco al completo el próximo 4 de octubre.

La mujer que concluye esta lista de colaboraciones es Natti Natasha. Las dos cantantes desvelaron un adelanto de su próximo single. En este caso, todavía no conocemos ni la fecha ni el nombre que adornará la unión, pero sí podemos disfrutar de un pedazo que nos regaló Natti en un vídeo en el que aparecía desnuda en su cuenta de Instagram.

La Nena de Argentina, su nuevo disco

Todo trabajo trae una recompensa. En su caso es el lanzamiento de un disco en el que ha puesto tanto esfuerzo y cariño: La Nena de Argentina. En este proyecto, la cantante quiere mostrarse tal y como es, por ello no incluirá colaboraciones: “Siento que la gente necesita escucharme a mí al cien por ciento. Y yo también lo necesito”, explica en una entrevista para LOS40.

Entrevista María Becerra: álbum en solitario + fantasía sexual + Camila Cabello

Ojalá y Automático son los adelantos de este LP, dos éxitos con la firma Becerra: “Que a los singles que están dentro del álbum les esté yendo tan bien me pone muy feliz”, comentó. Podemos decir que se trata de uno de los proyectos más arriesgados en los que se ha visto inmersa, pero, según ella, vale la pena. De momento el disco no tiene fecha de lanzamiento, aunque sí confirmó que saldría a finales de octubre o principios de noviembre.

¿Qué tienes más ganas de escuchar?