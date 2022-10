Beyoncé publica un adelanto del vídeo ‘Summer Renaissance’ y todos sus fans reaccionan de forma unánime

Beyoncé parece haberse quedado satisfecha tras estrenar Renaissance Act 1, su séptimo álbum de estudio. La cantante se ha tomado un respiro para centrarse en otros asuntos, tanto profesionales como personales. Por ejemplo, ha soplado las velas por su 41 cumpleaños; ha celebrado el logro de su hermana Solange por convertirse en la primera mujer afroamericana en componer para el New York City Ballet; o se ha convertido en la imagen de Tiffany's.

En relación a lo musical, su última novedad ha sido Break My Soul (The Queens Remix) con la colaboración y el beneplácito de la mismísima Reina del Pop, Madonna. No obstante, a los fans no se les olvida el valor añadido que viene acompañando a sus últimos lanzamientos (Beyoncé, Lemonade o Black Is King): que no es otra cosa que el álbum visual. ¿Qué pasa con este largometraje? ¿Dónde está? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para verlo en su totalidad?

La diva de Houston ni siquiera ha publicado un videoclip completo, provocando que sus seguidores se estén tirado de los pelos y subiendo por las paredes ante la publicación, en Instagram, de un fragmento de Summer Rennaissance, el último track de su reciente LP, como parte de la campaña para la firma de joyas. "Saca el álbum visual ya, por favor"; "Deja de darnos migajas", le han pedido de forma unánime.

Este clip viene protagonizado por una fiesta en una discoteca, de la que Beyoncé es, por supuesto, anfitriona y protagonista. Entre las imágenes en blanco y negro vemos un DJ, diferentes personas bailando voguing y, a nuestra cantante, sobre un caballo de cristal como en la portada de Renaissance Act 1.

Su perfil de YouTube está lleno de teasers, visualizers y puro cliquebait como ella mismo ha titulado estos vídeos. Pero, curiosamente, el tráiler previo que publicó la artista fue el del vídeo de I'm That Girl, el primer track de este disco.

Por lo tanto, tenemos tanto el principio como el final de lo que sería este álbum visual y el multiverso de Reinassance. Ahora, tan solo nos quedaría rellenar los huecos que hay entre medias. Esa decisión solo depende de Queen B, y una vez lo haya hecho, podremos darle esa ovación y round of applause (aplausos) como reza esta canción.