Escena post-créditos ‘She-Hulk: Abogada Hulka’: ¿Qué significa realmente para el futuro de Marvel Studios?

Parece que She-Hulk: Abogada Hulka ha acabado siendo más increíble de lo que muchos esperaban. Su final ha conseguido que la serie acabe en muchos de los Top 3 de los fans de series de Marvel Studios, y aunque sí que es cierto que es un final de lo más controverido; ha sido fiel a la esencia del personaje hasta la última escena. O hasta la penúltima.

(Aviso: SPOILERS del 1x09 de She-Hulk: Abogada Hulka a partir de aquí. Si no has visto el capítulo, no sigas leyendo) Y es que, cuarta pared aparte, el final de temporada de Jennifer Walters fue tan fan-service como feliz: ella en familia presentándoles a su amigo especial -que no es otro que Daredevil- gracias a que K.E.V.I.N. ha escuchado sus peticiones de romper con lo establecido y hacer un final diferente. Y vaya si lo ha conseguido.

El caso es que, después del bombazo del hijo de Hulk, la serie se va a sus artísticos créditos... Algo que cualquier fan marvelita sabe que no indica que te puedas levantar del sofá. Aunque hace algunos episodios que sus creadores han optado por no colocar ninguna escena post-créditos -algo que chirría con respecto a sus primeros episodios, que solían incluirla-, sabían que de cara al noveno capítulo debían introducir una.

La escena post-créditos



Eso sí, lejos de ser algo tremendamente revelador, es todo un misterio. La acción se traslada a la celda de Emil Blonsky (Tim Roth), que vuelve a estar detenido después de haber roto su pacto con la ley de no transformarse en la Abobinación. En capítulos anteriores, Hulka le sacó de la cárcel después de haber roto este mismo acuerdo.

De nuevo redimido, firmaba por pasar otra década encarcelado, algo que hacía plenamente convencido por tener que pagar sus errores. Aunque no le dura mucho. En la tranquilidad de su celda, recibe una visita muy familiar por medio de un portal: es Wong, que de nuevo le pide irse con él a Kamar-Taj.

La primera vez que se saltó su encarcelamiento fue porque el mismo hechicero supremo le llevó a combatir a una pelea clandestina -que se pudo ver en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos-, aunque esta vez no explica cuál es su destino... Excepto si le echamos un ojo al calendario de Marvel Studios.

Obviando por cercanía Black Panther: Wakanda Forever y por imposibilidad el especial navideño de Guardianes de la Galaxia, solo quedan dos posibles ecenarios próximos: que Wong se valga de la fuerza bruta de la Abobinación para lidiar con la Secret Invasion de los Skrulls, o que el hechicero sea un intermediario para que Blomsky busque una redención más práctica junto a los Thunderbolts.

Aún no hay nada confirmado, pero el primer proyecto que sí vincula a la Abobinación con personajes que ya vimos en El Increíble Hulk (2008) será Capitán América: New World Order; que tendrá a Tim Blake Nelson repitiendo su papel de científico. No es raro que Marvel recupere a actores después de tanto tiempo, de hecho, ya lo hizo con Ben Kingsley en Iron Man 3 y Shang-Chi.

Si se hace memoria, la transformación de Blonsky destroza el laboratorio de su personaje, terminando por hacerse una brecha en la que cae el suero del supersoldado... Muy parecido al origen de Hulka. Desconocemos si la Abobinación participará para detener a El Líder, aunque está claro que esta no será la última vez que le veremos en el MCU.

She-Hulk: Abogada Hulka ya está disponible en Disney+.