10 canciones para luchar contra el cambio climático

1. Billie Eilish ‘All the Good Girls Go to Hell’’.

Billie Eilish - all the good girls go to hell

Su compromiso en la lucha contra el cambio climático es conocido por todos: Billie Eilish ha hecho de ello una de sus principales banderas, con giras que ponen el foco en la sostenibilidad y canciones como ‘All the Good Girls Go to Hell’, en la que puso el foco en temas tan variados como los incendio, la subida del nivel del mar, la deforestación del Amazonas o la contaminación del aire. Todo, con un espectacular vídeo que no dejó a nadie indiferente.

2. The 1975 ‘The 1975’.

The 1975 - The 1975

El grupo británico se alió con la gran figura internacional en la lucha contra el cambio climático, Greta Thunberg, para grabar esta canción en la que incluye un discurso de la joven activista sueca. Los beneficios obtenidos por la canción se destinaron a financiar el movimiento Extinction Rebellion.

3. Amaral ‘En el río’.

Amaral - En El Río

Los zaragozanos Amaral pusieron su grano de arena en la lucha contra el cambio climático en este poético y reivindicativo tema sobre la importancia de preservar la biodiversidad. Una bonita historia sobre el impacto del ser humano en los ecosistemas.

4. Coldplay ‘Oceans’.

Coldplay - Oceans

Chris Martin y los suyos se han significado en repetidas ocasiones sobre la importancia del cuidado del planeta. En este tema de su disco ‘Ghost Stories’ (2014) pusieron el foco en los océanos. Dado que cubren el 71% de la superficie de la tierra, hay mucho que decir sobre ellos. Y que escuchar.

5. Michael Jackson ‘Earth Song’.

Michael Jackson - Earth Song (Official Video)

En 1982 no se hablaba de cambio climático. Y sin embargo, muchos artistas ya le cantaban a la importancia de cuidar el planeta. Michael Jackson lo hizo con un tema cuyo videclip mostraba imágenes de crueldad animal, deforestación, contaminación, caza furtiva, pobreza y guerra, entre otros problemas asociados al cambio climático. No sería el último: Jacko también dedicó al planeta canciones como ‘We Are the World’, ‘Man in the Mirror’ o ‘Heal the World’.

6. Macaco ‘Mama Tierra’.

Macaco - Mama Tierra (Sesiones Confitadas)

Si hay que pensar en un artista que se ha comprometido con el medio ambiente, Macaco es uno de los que primero vienen a la cabeza. Entre sus temas más comprometidos y recordados, este himno al ecologismo y al respeto por el planeta que nos ha dado la vida.

7. Miley Cyrus ‘Wake Up America’.

Miley Cyrus - Wake Up America

En 2008 Miley Cyrus sólo tenía 16 años, pero ya tenía muy claro que había que hacer algo para tratar de frenar la crisis climática. En este tema, la cantante llama a sus compatriotas a levantarse y hacer frente al calentamiento global de manera urgente.

8. Residente ‘Apocalíptico’.

Residente - Apocalíptico (Audio)

El rapero y compositor puertorriqueño, fundador del influyente grupo Calle 13, se ha manifestado en muchas ocasiones contra las injusticias. También las de índole medioambiental, como en este poderoso tema en el que, como es habitual en él, no se muerde la lengua.

9. Gojira ‘Global Warming’.

Gojira - Global Warming [Live at the Silver Cord Studio May 2018]

Pop,, rap… y también metal. Los franceses Gojira, uno de los máximos exponentes del género en su país, le dedicaron al cambio climático un explícito tema que, aunque fue grabado originalmente en 2005, sigue de plena actualidad a día de hoy.

10. Taylor Swift ‘Only the Young’.

Taylor Swift - Only The Young (Featured in Miss Americana / Lyric Video)

El futuro, también el del planeta, pasa sí o sí por la acción de los jóvenes. Es el contundente mensaje de Taylor Swift en este tema que habla sobre la importancia de creer en tus ideales y luchar por ellos.