Exclusiva: Así suena la nueva canción de Amaia para la película ‘No mires a los ojos’, ‘Más de la mitad’

Cuando Amaia salió de la Academia de Operación Triunfo 2017, parecía que nunca iba a sacar música propia. Sin embargo, después llegó El Relámpago, su disco debut pero no pasa nada, colaboraciones tan sorprendentes como El Encuentro, un segundo disco como es Cuando no sé quién soy... Y ahora su nueva canción, Más de la mitad.

Este tema es original de la nueva película de Félix Viscarret, y no puede ser más claro en su letra: le habla a un amor, posiblemente que ya forme parte del pasado, pero del que asegura que no se va a olvidar. ¿Quieres ver cómo suena?

Pues estás de enhorabuena. En LOS40 tenemos un fragmento de la canción en exclusiva, por lo que puedes adelantarte a su lanzamiento y escucharlo en primicia en el siguiente audio:

Más de la mitad - Amaia (Adelanto exclusivo para LOS40)

Si te has quedado con ganas de más, no sufras: podrás escuchar el tema completo a partir del 28 de octubre, coincidiendo con el estreno de la película en cines. La película es un thriller psicológico que, a priori, poco tiene que ver con los ritmos angelicales que solo la voz de Amaia Romero puede emular, aunque seguro que la letra completa te deja claro por qué es su canción perfecta.

Captar la esencia de la película en una canción no se le da nada mal, y tiene su porqué. Pese a no parar de crear nuevos ritmos y letras —nada que no viéramos durante su estancia en OT 2017—, no es la primera vez que la artista participa en la banda sonora de un producto audiovisual.

También estrenó Luz y Sombra en 2019, que formó parte de El Legado en Huesos. La película formaba parte de la exitosa Trilogía del Baztán, aunque no todo quedaba ahí. Pese a no ser obra suya —sino de su admirada Marisol—, cantó la jota Tan pequeñica y sincera para la serie Paquita Salas.

Sobre No mires a los ojos

Más allá de su canción original, la trama de No mires a los ojos habla por sí sola: Damián es despedido después de dos décadas en una misma empresa, algo que no se toma demasiado bien. Por ello, sale corriendo hasta esconderse en una furgoneta, donde se encuentra un armario que tiene como destino la casa de Lucía y Fede. Lejos de salir y volver a su vida, termina por decidir quedarse en las sombras de la casa a la que ha llegado, mirando bien de cerca a esa familia.

Es una adaptación de la novela de Juan José Millas, Desde la sombra; y está protagonizada por Paco León, tiene un reparto repleto de nombres estelares: Leonor Watling, Alex Brendemühl, Juan Diego Botto, Susana Abaitua, María Romanillos e incluso cuenta con la participación especial de Iñaki Gabilondo.

No mires a los ojos se estrena el 28 de octubre en cines.