Blanca Suárez y Alberto San Juan: “Lo que pasa en un coche, se queda en el coche”

Lo nuevo de Álex de la Iglesia de este año —más allá de Veneciafrenia, ya que ha hecho doblete— ya está en cines, y con ello, una nueva aventura irreverente y loca que solo podía haber dirigido el director. El Cuarto Pasajero es una road-movie con tintes románticos y de acción que lleva al extremo los viajes en coche, con un reparto tan reducido como acertado: Blanca Suárez, Alberto San Juan, Rubén Cortada y Ernesto Alterio.

Los dos primeros se subieron al coche para hablar con LOS40, y demostraron que en carretera —o, mejor dicho, en uno de los sets donde rodaron la película— todo sucede con más soltura. Y precisamente ese set es el protagonista de nuestra primera pregunta, que va directa a saber cómo fue la grabación de una película que se pasa su mayor parte del metraje dentro del coche.

"Es una experiencia más", nos confirma San Juan, que además confiesa que no siempre se rodó en el mismo coche. Obviamente hay más modelos, aunque la magia del cine requiere de algún truco algo surrealista: "Algunos coches se partieron por la mitad, o por delante, para poder acceder y jugar con la cámara", cuenta.

En El Cuarto Pasajero hay acción, persecuciones, comedia... Y amor. Pero pese a que la trama tenga un componente romántico, quizá calificarla como tal es algo desmedido. Para eso, la actriz protagonista tiene la respuesta perfecta: "Por eso añadía la coletilla 'de Álex de la Iglesia'. Tú sabes que cuando ves una película o serie firmada por él, tú sabes que algo va a dinamitar y un componente loco va a entrar en juego".

Alberto San Juan y Blanca Suárez haciendo su entrevista de 'El Cuarto Pasajero' para LOS40. / Sony

Admite que ha hecho una comedia romántica introduciendo magistralmente los elementos característicos de su cine, consiguiendo así una película "tan redonda". El resultado, eso sí, solo podrán juzgarlo todos aquellos que se acerquen al cine a ver la película.

El test de tráfico más comprometido

Una vez vistos como conductores en la ficción, toca saber un poco más de ellos como conductores reales. Ambos cuentan con carnet de conducir —algo que se puede apreciar en más de una secuencia de la película—, pero, ¿cómo son en carretera?

Sobre los coches, él prefiere el coche manual, y a ella, aunque tiene uno automático dice darle igual. No tienen canciones favoritas para conducir, aunque los dos sí que caen en una de las costumbres más habituales del conductor mundial medio: insultar si algún conductor molesta en su trayecto.

"Creo que el coche tiene ese súperpoder de posesión de algún tipo. Intento no insultar porque no está bien, pero hay algo de protestar que sale", dice Blanca. Alberto es mucho más claro: "Sí. No es que tenga la costumbre y me guste hacerlo, pero sí. El tráfico sobre todo el urbano genera un estrés que muchas veces sale por la vía del insulto".

Dicho esto, toca responder a la pregunta más exclusiva. Siguiendo la temática de la película, que es básicamente que unos desconocidos comparten coche, toca saber quién ha protagonizado su situación más surrealista compartiendo coche con alguien famoso. Pero para eso no parecen tener respuesta: "Ha habido gente. Pero lo que pasa en un coche se queda en un coche, joder", nos responde Blanca entre risas.

El Cuarto Pasajero ya está en cines.