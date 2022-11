Taylor Swift anuncia su esperada gira, The Eras Tour, y da las primeras fechas de su paso por Estados Unidos

Este 1 de noviembre Taylor Swift decía adiós a las celebraciones de Halloween y daba la bienvenida a la temporada navideña con un anuncio en el programa Good Morning America: a lo largo del 2023 la cantante volverá a realizar un extenso tour tras cinco años sin embarcarse en una gira.

The Eras Tour es el nombre elegido por la artista para presentar este recorrido por los Estados Unidos, todo un espéctaculo en el que repasará todas sus eras musicales (presentes y pasadas) en más de una veintena de fechas que, como en el caso del Reputation Stadium Tour, vuelve a tener a los estadios como protagonistas.

Taylor Swift: The Eras Tour

"Estoy encantada de anunicar mi próximo tour: Taylor Swift I The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera" comentaba en una publicación de Instagram, que ya supera los cinco millones de me gustas. "Esta primera parte del tour tendrá lugar en diferentes estadios a lo largo de Estados Unidos, ¡con las fechas internacionales pendientes de anunciar tan pronto como podamos! Me siento como la persona más afortunada del mundo porque tengo la oportunidad de traerme a estos artistas rillantes al tour conmigo: Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridges, Girl In Red, Muna, HAIM, Gracie Abrams, Gayle y Owenn. No puedo esperar a ver vuestras preciosas caras allí fuera. Ha pasado mucho tiempo".

De momento, esta primera parte del tour abarca desde el 18 de marzo hasta el 5 de agosto, por lo que los fans internacionales de la artista pueden respirar tranquilos y planear con calma sus vacaciones de verano. Además, este mensaje de Taylor volvía a esconder un Easter Egg relacionado con su próxima regrabación, que todo apunta a que será Speak Now, su tercer disco. Y es que la de Tennessee no dubaba en utilizar la palabra "enchanted" para anunciar esta fantástica noticia, haciendo un guiño a la que es seguramente una de sus canciones más conocidas de esta era musical, que a lo largo del último año volvía a coger revelancia tras hacerse viral en TikTok entre la Generación Z, que descubría este himno de la artista más de una década después de su lanzamiento.

Queda mucho tiempo para saber qué canciones de cada etapa musical serán las escogidas por la cantante para ofrecer un espectáculo en el que todo el mundo quede satisfecho, aunque Taylor Swift sabe cómo contentar a sus fans y en las últimas horas ya ha comentado un TikTok en el que una de sus seguidoras comenzaba una campaña para que Delicate, de la era Reputation, estuviese entre los temas del setlist. "Hecho" era lo que comentaba la solista.

Taylor Swift I The Eras Tour ya es un sueño hecho realidad, y nosotros estamos deseando que se anuncien cuanto antes las fechas europeas. ¿Habrá parada en nuestro país?