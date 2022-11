Kiko Rivera reaparece públicamente y explica las secuelas que le dejó el ictus

Kiko Rivera dejó muy preocupados a sus seguidores tras el ictus que vivió el pasado 20 de octubre, un momento muy duro para él y para su familia. Ahora ha vuelto para sincerarse con su público y contar con detalle todo lo qué sucedió y cómo lo está viviendo actualmente, ya que ha tenido que cambiar drásticamente sus hábitos.

Ha sido en un directo de Twitch donde ha tranquilizado a sus fanáticos: "Buenos días chicos. Para mí estar aquí hoy es maravilloso, quizás el directo más importante y especial de toda mi vida", con estas palabras comenzaba el vídeo, explicando que "el ictus fue el mayor susto de mi vida, realmente pensé que no salía".

"Me dio un ictus que afectó a toda la parte izquierda de mi cuerpo, dejándome la cara y el brazo paralizado por completo", relataba. "La boca se me dobló, me quedé sin fuerza en el brazo y sin sentirlo apenas, perdía el equilibrio...", continuó, relatando con total naturalidad las consecuencias que ya se han quedado en el pasado para él.

Finalmente, todo se ha quedado en susto y, como él mismo ha dicho, ahora está visiblemente recuperado: "Como podéis comprobar muevo los brazos, las manos, tengo la cara perfectamente". También los colaboradores de El Programa de Ana Rosa, cuyo espacio retransmitió el directo de Kiko Rivera, se alegraron de que ya se haya recuperado: "Tiene buen aspecto físico y lo celebramos".

Sin embargo, este susto le ha obligado a cambiar drásticamente sus hábitos y cerrar todo lo malo que tenía su vida para volcarse en su recuperación: "He dejado de fumar, como muy sano a diario, hago deporte a diario, aunque sin esfuerzos pero muy suave...", contaba.

Desde el primer momento, Kiko está siguiendo a rajatabla las recomendaciones de sus médicos: "Gracias a ella todo ha vuelto a su sitio". Además, ha comenzado con una psicóloga que le ayudará con su salud mental para conseguir sus objetivos principales: "Sólo quiero llevar a mis hijas al colegio, salir con mi mujer a cenar, disfrutar de mis amigos...".