Alfred García y Sofía Martín: ¿colaboración a la vista?

Con el paso de los días, el universo del Benidorm Fest se amplía y las relaciones entre los diferentes candidatos van revelándose poco a poco. Muchos fueron los que observaron un vínculo evidente entre Agoney, Alfred y Famous, los tres ex participantes de Operación Triunfo que desde su salida del concurso han ido construyendo sus carreras dentro de la industria musical, buscando hacerse un hueco dentro de un mercado muy competitivo. Sin embargo, este no es el único nexo que une a algunos de los candidatos de esta competición por representar a nuestro país en Eurovisión 2023.

Alfred García y Sofía Martín, otra de las participantes del certamen, ya han trabajado juntos. Concretamente en la composición de una canción a finales del 2021 que todavía no ha visto la luz, pero que en palabras de la cantante de Tóxica es "preciosa".

Así lo revelaba la artista de origen alemán pero criada en España a través de su Instagram Stories durante la noche del 6 de noviembre y madrugada del 7, cuando aprovechaba un ratito libre para contestar las preguntas de sus seguidores y hablar de todo lo que está suponiendo esta experiencia.

Solo en las últimas horas, Sofía Martín ha experimentado el efecto Benidorm Fest, con el que ha logrado meter su hit Tóxica dentro de la lista "Los cincuenta más virales: España" gracias a la repercusión mediática de los diez últimos días y su gran actividad en redes como TikTok, donde suma más de 43.000 seguidores.

A la pregunta "¿qué se siente al ser una de nuestras candidatas a representar a nuestro país?" la cantante respondía: "aún lo estoy procesando, todo está pasando muy rápido y me llegó de sorpresa pero lo estoy disfrutando muchísimo. Me lo estoy pasando tan, tan bien... me estoy conociendo mejor, me encanta trabajar y voy paso a paso. Es una oportunidad gigante y es un honor ser concursante en el Benidorm Fest. Estoy muy, muy agradecida. Y mi familia y amigos están muy orgullosos y están brillando y es lo que más contenta me pone".

¿Fecha a la vista?

Además, como comentamos, la candidata ha hecho también referencia a una futura colaboración con Alfred García, pues ambos estuvieron trabajando juntos en una canción a finales del 2021, tal y como se puede ver en la fecha que aparece en la captura de pantalla compartida por Sofía [3 de diciembre]. Ante la pregunta de si la podríamos escuchar pronto, Sofía contestaba: "tenemos una canción preciosa juntos".

Una historia que también ha compartido Alfred en redes sociales. "¿Y cuándo la sacamos?" preguntaba el catalán, sembrando el caos entre sus más de 400.000 seguidores. Lo que está claro es que las voces de estos dos participantes empastarían fenomenal, dándole un nuevo empujón al escaparate mediático que ofrece el festival a sus artistas. ¿Podremos escucharla pronto? Nosotros ya estamos cruzando los dedos.