Ya es oficial: Shakira no actuará en la ceremonia de inauguración ni en ningún momento del mundial Catar 2022

Shakira, uno de los iconos musicales de lás últimas Copas del Mundo de fútbol, no estará presente en Catar 2022. Ni en la ceremonia de entrega ni en ningún momento del mundial. No ha sido la artista sino su entorno quien a través de unas declaraciones a la agencia EFE lo han confirmado de manera oficial. La de Barranquilla le ha dicho no al Mundial.

La solista colombiana habría decidido no participar de ninguna manera tras las críticas recibidas por parte de miles de personas que condenan la vulneración de los derechos humanos que sucede en el país. Hace unas horas se desvelaba la intención en El Programa de Ana Rosa y 24 horas después ya es una decisión firme y oficial.

"Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial" aseguraba el entorno cercano a Shak en declaraciones recogidas por la citada agencia de noticias.

Shakira se une así a una larga lista de nombres que en los últimos meses habrían sonado como elegidos por parte de la organización. Artistas como Dua Lipa o Rod Stewart dejaron claro que no se involucrarían de ninguna manera con la celebración del mayor evento futbolístico internacional.

Pese a las sonadas bajas que la organización del mundial está teniendo para completar el cartel de sus actuaciones ya son varios los artistas que sí han confirmado que colaborarán con las canciones oficiales o con conciertos que se celebran en el país.

Es el caso de Maluma quien junto a Nicki Minaj está a punto de estrenar la nueva canción oficial del Mundial de Catar 2022 o de artistas como Black Eyed Peas, J Balvin o Jungkook que, a priori, si estarían presente en los actos musicales del campeonato del mundo de fútbol.

A escasos 2 días del inicio del Mundial, todavía se desconoce quiénes serán los encargados de actuar en la gala inaugural.