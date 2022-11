Adiós Twitter, ¿y ahora qué? 5 alternativas con las que no notaremos el cambio de red social

El fin de Twitter está más cerca que nunca. En las últimas horas, hemos visto cómo diferentes hashtags, como #RipTwitter, #TwitterDown, #AdiósTwitter o #TwitterOFF, han sido tendencia en la red social después de que un número considerable de empleados haya dimitido al conocer la nueva normativa de la corporación impuesta por Elon Musk.

Y es que desde el magnate se hiciera con la compañía a finales de octubre, Twitter no ha hecho más que sufrir agitaciones.y grandes cambios. Los recortes y despidos masivos, por un lado; y las nuevas herramientas y utilidades, por otro, como el pago por el tick azul o el re-estreno de la etiqueta Official (para evitar cuentas falsas verificadas), las decisiones tomadas por Musk solohan puesto a la sociedad patas arriba.

El nivel de dramatismo sobre el posible e inminente cierre de Twitter es tal que muchos ya están pesando en mudarse de aplicación y abrirse cuenta en una parecida o, directamente, en una completamente nueva que explorar. Este podría ser un buen momento para redescubrir TikTok si no lo has hecho ya, o darle una oportunidad a Facebook. Pero si ninguna de estas dos opciones te resultan atractivas, aquí te traemos otras alternativas:

Mastodon

Catalogada como Twitter sin censura, Mastodon es una herramienta de microblogging descentralizada y de código abierto que se utiliza de una forma muy similar a la red social del pajarito azul. Las grandes diferencias son que, en lugar de un solo feed de información, Mastodon ofrece todo un abanico de comunidades regidos por normas y moderadores independientes, por lo que cada microbloguero puede formar parte de la que más le gusta e incluso crear una propia. De momento, no tiene anuncios y las publicaciones, lejos de basarse en el algoritmo de gustos de cada usuario, se muestran por orden cronológico.

Countersocial

Countersocial dice ser la primera red social con política de tolerancia cero frente a las naciones hostiles, cuentas de bots y trolls que están usando las redes sociales y nuestras libertades para influenciar a otras personas. También es muy parecida a Mastodon con una interfaz y funciones similares: tweets de hasta 500 caracteres, sin publicidad ni algoritmos.

Minds

Minds es una aplicación que cabalga entre Twitter e Instagram, es decir, puedes publicar tanto contenido multimedia como usar las interacciones propias de un chat. Promueve la libertad de expresión y está particularmente dirigida a los influencers y creadores de contenido.

Ello

Ello nació en 2014 como una red social minimalista, creada por artistas para artistas. Si te interesan temas como la arquitectura, el arte, el diseño, el periodismo, la fotografía o la música, y, además, prefieres pertenecer a grupos de comunidades más pequeños con los que interactuar y compartir contenido en petit comité, esta aplicación es ideal.

BlueSky Social

BlueSky Social es una propuesta que aún no está en activo, pero detrás de ella está el co-fundador y ex CEO de Twitter, Jack Dorsey. De momento no se conocen muchos detalles sobre su funcionamiento, tan solo invitan a que la gente se apunte a su lista de espera para comenzar aprobar la versión beta antes de su lanzamiento oficial.

Además de estas cinco, en las últimas semanas han sonado los nombres de Discord, Reddit o Tumblr, que vivió sus años de máximo apogeo en los 2010s. Así que, si Tumblr vuelve a ganar relevancia diez años después, desde LOS40 también reivindicamos que, si Twitter desaparece, vuelvan Tuenti, Fotolog, Metroflog y MySpace.