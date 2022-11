Rigoberta Bandini confiesa que Pablo Motos no quiso que fuera a ‘El Hormiguero’: “No le tengo mucho aprecio”

David Andújar y David Insua nos ofrecen el lado más divertido y desconocido de sus invitados a Menudo cuadro, el podcast con el que triunfan en Podium Podcast. La última en charlar con ellos ha sido Rigoberta Bandini.

La cantante ha hecho balance de su último año en el que muchos la descubrieron gracias a ser una de las favoritas en el Benidorm Fest del que salió victoriosa Chanel. No ganó, pero consiguió que su Ay, mama se convirtiera en todo un éxito.

Todo el mundo habló de la teta de Rigoberta, la que llevó al escenario en tamaño gigante. Después de eso ha sacado Emperatriz, su primer álbum, pero no es lo único de lo que ha hablado.

Confesión bomba

Mientras charlaban se ha mojado para desvelar el nombre de un famoso que no le acaba de convencer. “Personas que no me caen muy bien: Pablo Motos”. Y es que Rigoberta siempre ha demostrado que no tiene pelos en la lengua, ni filtros a la hora de hablar. Es forma de ser ya ha cautivado a muchos.

De todas formas, reconoce que “me apetecería conocerle porque al final, cuando yo conozco a la gente, siempre me cae bien. Pero como no ha querido que fuera a su programa”.

“Lo preguntamos y nos dijeron que no querían que fuéramos porque seguramente, yo como soy una bocas, alguna vez habré dicho en algún momento que Pablo Motos que no me cae muy simpático y él anota en su libreta”, señalaba dejando claro que el presentador de El Hormiguero le parece una persona rencorosa.

“Es una persona que realmente me genera mucha curiosidad si en persona me caería bien o mal porque igual me caería bien, pero no le tengo mucho aprecio”, terminaba diciendo. Palabras que pronunciaba antes de que Motos se defendiera de la campaña del Ministerio de Igualdad donde sale aludido.

Seguro que de haber hablado después de su autodefensa, hubiera tenido algo más que decir teniendo en cuenta la habitual reivindicación feminista de la cantante.

De todas formas, era consciente de que no a todo el mundo le iban a gustar sus palabras. “Me estoy mojando. Tenéis aquí un titular y un reels que me va a caer España arriba”, decía entre risas.

Nosotros, desde luego, aplaudimos que siempre hable con tanta claridad y tan falta de prejuicios.