Entrevista a David Guetta: “Estoy trabajando en la próxima canción que llegará después de Navidades”

David Guetta lo ha vuelto a hacer. Su peculiar versión de Blue de Eiffel 65 en colaboración con Bebe Rexha ha dado como resultado I'm good (Blue) uno de los temas que están rompiendo las pistas de todo el planeta desde este verano de 2022.

Otro año más en el que el dj francés se puede sentar en el trono del reino de la electrónica demostrando que no ha perdido, ni mucho menos, su peculiar toque, pese a estar enfocado en nuevos sonidos. Sobre su aventura Future Rave, su próximo álbum de estudio, su residencia en Ibiza y mucho más hablamos con él justo antes de que arrasara en LOS40 Music Awards en el apartado internacional llevándose a casa dos galardones.

Arturo Grao y Jose M. Duro pudieron charlar con David Guetta para LOS40 Dance y esta es la entrevista:

LOS40 Dance: ¿Qué nos puedes contar de tu próximo disco de estudio?

David Guetta: Estoy trabajando, eso es lo importante. Yo siempre empiezo escribiendo las canciones y solo al final pido a los artistas que canten las canciones. Con el éxito de I'm good (Blue), voy a tener muchas oportunidades

¿Qué géneros y estilos vas a tocar?

Me gusta hacer un poco de todo, sobre todo dance music, pero me gusta todos los estilos. Esta semana tengo el EP de Future Rave, un poco más underground, y ya estoy trabajando en el nuevo single después de navidades. Así que tengo mucho trabajo.

¿Tienes más o menos claro qué single va a ser el próximo que escuchemos?

Tengo como tres o cuatro canciones muy potentes. Tengo que terminarlas y siempre es difícil para mí elegir una. Es como elegir uno de tus hijos, no es fácil

¿Cómo ha sido la residencia en Ibiza este año?

Increíble en Ibiza. Ha sido uno de los mejores veranos que he tenido en mi vida porque la energía de la gente después del Covid en Ibiza ha sido increíble. Y la sorpresa de I'm good (Blue) ha completado un verano que ya estaba muy fuerte con Future Rave que estaba teniendo más aceptación entre los djs y demás. En mis actuaciones podía pinchar un sonido muy underground y luego un sonido enorme y la gente me seguía. Eso para un dj es un sueño.

¿Nervios antes de actuar en una gran noche como la de LOS40 Music Awards?

Me pone mucho más nervioso la promoción y las entrevistas. Lo que hago de DJ es mi vida, es lo que amo y no me pongo nervioso. Pero la promoción o fiestas privadas cuando no lo controlo, me pongo muy nervioso.

¿Tienes alguna costumbre antes de salir al escenario?

No es muy rock and roll pero me gusta cerrar los ojos o dormir 10 minutos antes de salir. Es algo raro pero es como un tipo de meditación para mí.