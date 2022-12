Tiembla, Spider-Man: La Roca muestra que J.K. Simmons está en plena forma a sus 67 años

Dwayne Johnson confía mucho en sus proyectos, y buena prueba de ello es la confianza que ha depositado en su Black Adam. Y pese a que el resultado no ha sido el esperado —de hecho, se dice que Warner se está planteando no hacer una secuela—, su productora está preparando más proyectos. Y el que tiene junto a J.K. Simmons parece ser de lo más prometedor.

La Roca está preparando una comedia de acción navideña para 2023 junto con Chris Evans, la ya titulada Red One, y ha aprovechado la llegada de las fiestas para empezar a enseñar las primeras imágenes. Apenas está en fase de producción, pero sus estrellas ya se han empezado a juntar para prepararlo todo.

Entre ese reparto se encuentra el oscarizado J.K. Simmons, que interpretará al mismísimo Santa Claus. Y, como no podía ser de otro modo, el San Nicolás de la película con Johnson no será el tierno anciano que todo el mundo conoce, sino un repartidor de regalos —y golpes— algo macarra:

"Damas, caballeros y niños de todas las edades… El Papá Noel más genial, fuerte, amable, malo, amoroso y original de todos los tiempos. Traído a la vida por el ganador del Oscar, J.K. Simmons, que trabajó duro durante meses para asumir este papel icónico en increíble forma para nuestra película navideña, Red One", presenta el actor de El Regreso de la Momia. Además de esta pequeña descripción, anuncia que están pasándoselo en grande en el rodaje, algo que tratarán de hacer sentir al público al ver la película.

Y por lo que se ve en la película, el que un día fue el irreverente J. Jonah Jameson en Marvel —aquel redator jefe del Daily Bugle que no tragaba a Spider-Man en la trilogía de Sam Raimi y en No Way Home— parece que se ha tenido que preparar físicamente como si fuera a encarnar a uno de los superhéroes que ya está acostumbrado a ver como compañeros de rodaje. Y es que, tal y como se ve en las imágenes, el actor de 67 se ha entrenado a fondo para dar la talla con el Papá Noel más loco de los últimos años.

Queda claro que Dwayne Johnson, quien ya en su día revolucionó el cine familiar, quiere hacer ahora lo mismo con el género navideño. Y todo apunta a que lo va a conseguir gracias a Prime Video y la interpretación de Simmons lo conseguirán, si todo va bien, a partir de las navidades del año que viene. Por lo que los espectadores tienen poco más de un año para portarse bien y evitar que este particular Santa Claus les haga una visita.

Red One se estrena en Prime Video en las navidades de 2023.