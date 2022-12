‘Nothing is lost (You give me strength)’, la canción de The Weeknd para ‘Avatar El sentido del agua’

Adiós al misterio de la colaboración de The Weeknd con Avatar. Abel Tesfaye acaba de estrenar su nueva canción que se convertirá en el tema central de la banda sonora de la película Avatar El sentido del agua. El músico ya ha presentado su nuevo hit en un nuevo tráiler de la cinta que se estrena el próximo 16 de diciembre.

Nothing is lost (You give me strength) es el título de la nueva creación del solista canadiense que tiene mucho que ver con el argumento de la película justo donde lo dejamos hace una década. No hay nada perdido y nos Na'vi buscan su fortaleza para sobrevivir.

"I thought I could protect you from paying for my sins/ You give me strength/ I would do either way/ Nothing’s lost/ No more pain, just you" se escucha cantar a The Weeknd en este hit que se estrenará un día antes del estreno oficial de la peli. Para este tema, el músico ha contado con la producción de Swedish House Mafia.

Hay que recordar que uno de los grandes booms en la carrera de The Weenkd se produjo de la mano de la película 50 sombras de Grey que popularizó varios de sus hits y le convirtió en uno de los artistas más escuchado de aquel año. Ahora tendremos que esperar al 16 de diciembre para comprobar cómo Avatar ha conseguido seducir al artista.

Han pasado 13 años desde el estreno de la primera entrega de la franquicia. Con aquel film Cameron consiguió recaudar cerca de 3000 millones de dólares siendo el mayor éxito de la industria cinematográfica estadounidense por delante de Los Vengadores.

Con un presupuesto que estaría entre los 350 y los 400 millones, Avatar El sentido del agua tiene previsto su estreno para el próximo 16 de diciembre en las salas de cine de todo el mundo. Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Sam Worthington, Zoe Saldana, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel, y CJ Jones forman el reparto principal de Avatar 2.

Llevamos más de diez años esperando la segunda parte de Avatar, y ya casi podemos rozarla con las yemas de los dedos. La segunda entrega está completada y lista para su estreno y a partir de ahí el calendario sale a estreno cada dos años hasta completar las 5 entregas que el director y creador de esta franquicia ha ideado pero que podrían quedarse en 3.

Las películas están previstas para estrenarse, en orden, en diciembre de 2022, 2024, 2026 y 2028. Cuatro nuevas entregas de Avatar con guion de Shane Salerno y Josh Friedman, además de la mano de Cameron, que prometen revitalizar una de las películas más rentables de la historia.