Mariah Carey casi pierde el vestido en pleno directo navideño

Mariah Carey ha vuelto a convertirse en protagonista del final de este año pero por diferentes motivos a los esperados. Y es que la solista estadounidense está protagonizando algunos episodios muy anecdóticos que han convertido sus últimas apariciones en virales.

El más reciente está relacionado con un concierto navideño sorpresa que ofreció para una popular marca de bebidas. Todo iba como la seda con una artista triunfando sobre el escenario para un público entregado cuando su espectacular y precioso vestido negro largo que se ajustaba como un guante a su piel estuvo a punto de jugarle una mala pasada.

Mariah Carey tuvo que recurrir a la improvisación y a su equipo de trabajo para salir airosa de lo que podría haber sido uno de los momentos más virales de finales de año. Porque a sus 52 años, la cantante sigue teniendo un cuerpo espectacular.

"¿Mal funcionamiento del vestido o improvisación en el escenario? ¿Qué tal ambos? Dios mío, estuvo muy, muy cerca de ser un escándalo total, pero hicimos que funcionara. Esta parte se rompió, se soltó, debería decir, pero la recuperamos y todos fueron súper profesionales. Es lo que era, no es nada grandioso... Pero déjame decirte esto: lo logramos" dijo en un video publicado en la plataforma señalando la parte ahora arreglada de su vestido.

Para mantener entretenido a sus seguidores mientras su entorno trabajaba en su vestuario para que no pudiera volver a correr el riesgo de caerse, la intérprete tuvo que improvisar sin instrumentación y maravilló a todos con varios temas a capella.

Como decíamos, es solo uno de los últimos episodios porque Mariah Carey también se convirtió en noticia viral hace unos días al ser denegada su petición de registrar su marca Reina de la Navidad asociado a su nombre. No cabe duda de que es el momento musical en el que su All I want for Christmas siempre regresa a las listas pero de ahí a poder registrar esa marca... La Oficina de Patentes denegó la posibilidad así como la de Princesa de la Navidad, QOC, etc...

Desde su publicación hace casi tres décadas, la artista ha ganado más de 60 millones de dólares con esta canción. Unas cifras que le han servido para ser conocida popularmente con ese apelativo pero que no puede ser registrado al tratarse de un periodo muy extendido a nivel mundial.