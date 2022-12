La primera imagen de ‘Joker: Folie à Deux’ hace que una artista internacional se ofrezca a componer su música

La secuela de Joker continúa su rodaje, y su director sigue alimentando la expectación de los espectadores en forma de pequeño adelanto. La película no se estrenará hasta 2024, aunque su rodaje ya ha empezado con Joaquin Phoenix dándolo todo en el papel con el que consiguió un Premio Oscar en 2020.

Se sabe que llevará por título Joker: Fòlie a Deux, y que tendrá como apabullante co-protagonista a la también ganadora del Oscar —por Canción Original en 2019— Lady Gaga. Y, sabiendo que el título engloba un trastorno psiquiátrico que se comparte entre dos personas y que la artista interpretará a Harley Quinn, no necesitamos saber su sinopsis oficial: se puede deducir que tratará la traumática historia de amor entre ambos personajes, quizá con un punto de vista musical.

El cambio de género ha hecho que las ganas de sus fans por verla aumenten, aunque Todd Philips apenas ha dado ningún adelanto. Ya subió un pequeño teaser que confirmaba la película de la intérprete de Born This Way a la película, y ahora ha vuelto a lanzar una publicación que deja ver un primer vistazo a la película:

Sobre el pie de foto "Primer día. Nuestro chico", Phillips da a entender que el rodaje de la película ya ha arrancado. Lo hace con Phoenix de nuevo entregado al máximo al papel, con una apariencia que es totalmente fiel a la que ya se vio en la primera película y que tantos aplausos de la crítica internacional ganó.

Sin caer spoilers sobre la primera entrega, se ve que Arthur Fleck está siendo afeitado por alguien. Quizá la pista más evidente de que está ya en Arkham, el manicomio que más disgustos le ha dado a Batman —que apenas es un niño en ese universo— y a Gotham City.

¿Nueva artista en la Banda Sonora?

Más allá de la evidente emoción que ha despertado la foto, sus comentarios han dejado ver que hay una cantante internacional muy interesada en formar parte del proceso de creación de la música de la película. De hecho, no ha dudado en rendirse al encanto de este Joker: "Por favor, dejadme ayudar con la música".

Se trata de Skyler Gray, una artista estadounidense de la que, si bien seguro que has escuchado su voz en algún hit, también has cantado alguna de sus letras sin darte cuenta de que era de ella. Es la parte más pop de Bed of Lies, la colaboración de Nicki Minaj; además de haber compuesto las tres versiones de la archiconocida Love the way you lie, de Eminem y Rihanna.

Ni el director ni Warner han contestado a la artista públicamente, aunque su notable entusiasmo podría dar pistas de que esta secuela será mucho más musical de lo que algunos esperan. Y, teniendo en cuenta su currículum, está claro que formaría un tándem perfecto con la voz de Gaga.

Joker: Folie à Deux se estrena el 4 de octubre de 2024.