Leticia Sabater: "No he probado la droga en mi vida"

A falta de una semana para dar por finalizada la Navidad en nuestro país, nuestra Mariah Carey patria, Leticia Sabater, se dejaba entrevistar por los micrófonos de Socialité el pasado 31 de enero, dejándonos con unas declaraciones que han sorprendido a más de uno en redes sociales.

Consciente de la relevancia e interés que han ido suscitando sus villancicos en los últimos años (ya van más de cinco que la catalana nos hace un regalo en forma de canción navideña). Leticia Sabater ha hablado alto y claro sobre las comparaciones que día tras día lee respecto a la cantante de All I Want For Christmas Is You: "Compararme con Mariah Carey porque saco villancicos cada año es un gran error. Básicamente, porque Mariah Carey solo ha sacado un villancico y yo resulta que saco uno cada año".

Su último gran éxito llegaba de la mano de Papá Noel, lléname el tanke, que en un mes ha superado las 950.000 reproducciones en Youtube. Un gran éxito para la cantante, presentadora de televisión y participante de realities que puede resultar insignificante si pensamos que este año Mariah Carey ha batido el record de reproducciones para una canción durante un mismo día en Spotify superando los 21 millones de reproducciones en 24 horas.

"Aitana me parece aburridísima"

Sea como sea, Sabater no ha dudado en pronunciarse y compararse también con otras estrellas del pop nacional, como Aitana: "me parece aburridísima. Por ejemplo, sus vídeos... este movimiento último del coche. O el de mariposas, todo el vídeo tirada en el suelo, es que me parecen aburridísimos. Yo prefiero infinitas veces más un videoclip mío que cualquiera de los de Aitana. Mis coreografías son infinitamente más elaboradas, pero vamos, que para eso no hay que ser Einstein" explicaba.

Sin pelos en la lengua, la catalana ha hecho referencia a uno de los temas con los que más se meten con ella cuando se busca criticarla, su salud mental y el mundo de la noche. "Yo tengo la cabeza muchísimo más amueblada de lo que la gente se piensa [...] No he probado la droga en mi vida. Es absurdo, es una tontería que no va a ningún lado y te puede crear una adicción donde acabes muerto".

Parece que Leticia Sabater tiene las cosas claras y, consciente de que todo el éxito se lo debe a la gente que la sigue y la escucha, dejaba ver uno de sus últimos tatuajes, donde se puede leer "Letifans os amo" en un corazón alado. No cambies, Leti, nosotros también te queremos y queremos seguir escuchándote.