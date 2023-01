Del mensaje de Cristina Pedroche a Ana Obregón al parecido de su vestido con el de India Martínez

A 5 de enero y lo sucedido durante las campanadas del 2022 sigue dando mucho que hablar. Y lo que falta. Porque cada vez se abren frentes diferentes sobre una de las mujeres protagonistas de esa noche: Cristina Pedroche. La presentadora ha respondido, por un lado, al mensaje de Ana Obregón sobre Risto Mejide, y por el otro ha visto cómo se viralizaba una imagen muy similar a su vestido que previamente llevó India Martínez.

Por si acaso habéis llegado de otro planeta y no os habéis enterado, Risto Mejide lanzó un mensaje criticadísimo durante el programa de nochevieja en Mediaset: "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia". Todo el mundo interpretó (interpretamos) que el mensaje iba dirigido contra Cristina Pedroche y contra Ana Obregón. Y así lo entendió también la actriz que no dudó en contestarle al presentador que "no todo vale" recibiendo el apoyo unánime de todas las redes sociales.

Más allá de que uno crea o no crea las disculpas públicas de Mejide, lo cierto es que Cristina Pedroche, acostumbrada al odio, al ruido y a las críticas constantes a su figura pública, ha agradecido el mensaje que Ana lanzó para defenderse y para defenderla. Y así se lo hizo saber a través de un comentario en sus redes sociales: "Gracias Ana. Por esto y por todo".

La respuesta se ha viralizado hasta el máximo punto y viene a ratificar que hay algunas cosas que no se pueden permitir si no se explican correctamente desde el principio.

Y casi sin tiempo para ver cómo se extingue uno de los fuegos que nos ha dejado la últina noche del 2022, ya estamos inmersos en el siguiente. Y en este caso vuelve a tener a la misma presentadora como protagonista: Cristina Pedroche.

Y todo porque las redes sociales han viralizado uno de los parecidos razonables más parecidos que hemos visto en los últimos tiempos. Un usuario de Twitter consiguió recordar un estilismo de India Martínez en un videoclip en 2019 que era muy parecido al look que la Pedroche llevó en la Nochevieja.

"Alaaaaa" exclamó India Martínez cuando en las redes empezó a viralizarse la comparativa entre ambos vestidos. No es la primera vez que se sacan parecidos similares de los looks de Cristina Pedroche en nochevieja sin que de momento haya habido ninguna demanda ni denuncia sobre la propiedad intelectual de los vestidos.

Con sus similitudes y sus diferencias lo cierto es que tanto el aspecto de India Martínez como el de Cristina Pedroche con sus respectivos vestidos es espectacular.