Las primeras palabras de Shakira tras el éxito de su Bzrp Music Sessions #53: “Este logro es de todas”

La canción Bzrp Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap apenas llevaba una hora subida a YouTube cuando acumulaba más de cuatro millones de visualizaciones. Y 24 horas más tarde, ambos artistas (y sus fans) certificaban el éxito tan rotundo de su colaboración: es el mejor debut en español de la historia, no solo de la plataforma de vídeo, sino también de Spotify, donde ha registrado 14.4 millones de reproducciones en un día.

El fenómeno mundial en que se ha convertido esta 'tiraera pop' con lo mejor de estas dos generaciones -la estrella de los 2000 y el productor más relevante de los últimos años- ha provocado que la colombiana haya querido pronunciar unas palabras llenas de emoción para agradecer todo lo que ha vivido esta semana.

La intérprete de Monotonía ha dado las gracias, incrédula, a quienes han escuchado el tema por conseguir llevarlo al #1 en las diferentes plataformas de todo el mundo. Pensaba que jamás volvería a experimentar algo así a su edad.

Pero sobre todo, se lo ha querido dedicar a todas las mujeres que luchan por salir de relaciones que no les benefician, aquellas que, cansadas de ser sumisas, muestran fortaleza y no se quedan calladas ante situaciones de traición o manipulación.

"Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras", reza su post de instagram.

Gérard Piqué responde

El exfutbolista y exmarido de Shakira, Gérard Piqué, aunque ha intentado mantenerse al margen de hacer declaraciones sobre los versos de la canción, ha centrado todas su atención en Kings League, la competición de fútbol 7 que organiza en Twitch junto Ibai Llanos, entre otros colaboradores, no ha podido evitar que el tema del momento -y prácticamente de la semana- le "sal-pique" y ha entrado al trapo a su manera.

¿Qué ha hecho? Anunciar que Casio y Twingo, dos de las marcas que la cantante nombra en su última canción con Bizarrap, serán patrocinadores del torneo que emiten por vía streaming. De esta forma, el catalán ha querido dar la vuelta a la tortilla y responder a su ex con otro dardo, demostrando que él también sabe facturar y sacar tajada de situaciones desfavorables.