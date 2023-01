La canción de Miley Cyrus que Emi Huelva se ha tatuado en memoria de su hermana Elena

El principio de 2023 ha sido complicado para la familia de Elena Huelva. La joven, que se hizo popular en redes sociales por contar su día a día conviviendo con el cáncer, falleció el pasado 3 de enero rodeada de su círculo más íntimo y dejando en todos nosotros un mensaje positivo y esperanzador que trascenderá por encima de cualquier otra cosa: "Mis ganas ganan".

Tras la triste noticia, muchos fueron los artistas y celebridades que quisieron despedirse de ella: desde Sara Carbonero hasta Aitana, pasando por Ana Obregón o Manuel Carrasco, que hasta le dedicó una canción.

Una de las más afectadas por su muerte ha sido sin duda su hermana mayor Emi, que también fue su mejor amiga. Se convirtió en uno de sus grandes apoyos y en un pilar fundamental no solo a lo largo de su enfermedad, sino de su vida. Una vida que, aunque ha sido corta, ha vivido con intensidad y exprimiendo cada segundo al máximo. Es por eso que la joven ha decidido grabarse en la piel una de las canciones que ambas compartían entre su lista de favoritas.

Emi se ha tatuado The Climb, tema central de Hannah Montana: la película y uno de los más grandes y emocionantes éxitos de Miley Cyrus. Ha sido la propia hermana de Elena la que ha traducido el estribillo para que sus seguidores conozcan el significado tan importante que guarda para las dos: "Siempre va a tener una otra montaña. Siempre voy a quererla mover. Siempre habrá una batalla cuesta arriba. A veces tendré que perder. No se trata de lo rápido que llegaré. No se trata de lo que te espera al otro lado. Se trata de la escalada", ha expresado en su publicación.

"Una de nuestras canciones, una de las muchas cosas que me enseñaste y siempre quedarán en mi. Lo que importa es el camino, la vida; no el destino. 'La vida es escalar, pero la vista es genial'. Que en el camino habrá muchos obstáculos, pero te encontrarás con personas maravillosas. Caerán piedras, pero también encontrarás flores. Que se hará cuesta arriba muchas veces, pero hay que seguir intentándolo. Ahora mi camino es mucho más difícil sin tu mano, Elena. Sigue escalando conmigo, te siento. @elenahuelva02", continúa el post.

Miley Cyrus - The Climb

The Climb. La escalada. Un concepto sencillo con una sensibilidad infinita. Un gesto que su padre ha catalogado como "Muy bonito. Mucho. ❤️❤️". Dos palabras con las que su madre ha añadido: "Sabemos que el camino sin Elena va a ser mucho más difícil pero mucho más, pero ese camino lo recorreremos juntas de la mano y cuando una caiga la otra la levantará mi Emi guapa y Elena nos ayudará porque estará siempre a nuestro lado intentando que seamos lo más felices posibles ..os quiero infinito ❤️❤️❤️❤️".