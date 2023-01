¿Quién es Aritz Aren? Todo lo que debes saber sobre el cantante y bailarín del Benidorm Fest 2023

La lista de artistas seleccionados para el Benidorm Fest 2023 llegó repleta de sorpreas. Está claro que RTVE quiso repetir su exitosa fórmula apostando de nuevo por la variedad de estilos, voces y, por supuesto, por la música en todas sus formas gracias a estos candidatos. Y uno de ellos es Aritz Aren.

Para quien aún no le conozca, nació en 1991, y saltó a la fama televisiva después de su paso por el programa FAMA a bailar en 2019. Su trayectoria en el programa fue todo un éxito, ya que acabó como el segundo finalista de la edición, aunque empezó presentándose de la manera más humilde en el talent: "Me considero un chico honesto al que le gusta mucho divertirse y que siempre aspira a cumplir sus sueños".

Y lo cierto es que los está cumpliendo poco a poco. Nació en Valencia y vivió en Shanghái, donde creció aprendiendo estilo urbano, acrobático y hip-hop. Ha pasado por varia ciudades del mundo para formarse, por lo que tiene currículum como bailarín para rato. Claro, que no todo queda ahí.

También se ha convertido en todo un fenómeno en TikTok, donde gracias a sus bailes y retos virales ha acabado consiguiendo 1,5 Millones de seguidores. Pero aunque la gran mayoría de sus vídeos son bailando, su pasión por el arte no se quedaba ahí, por lo que no dudó en también compartir sus covers cantando canciones de lo más conocidas.

Cualquiera que le eche un vistazo rápido por sus versiones en Instagram, podrá ver que no le importa en absoluto cambiar de estilo: puede cantar por el Mariposas de Sangiovanni y Aitana, el Ghost Town de Benson Boone o el Not the Same de Sheldon Riley, el representante de Eurovisión 2022 de Australia. ¿Tal vez una señal de que está predestinado a Liverpool 2023?

Sin pelos en la lengua

Durante la promoción del Benidorm Fest 2023 Aritz Aren ha demostrado ser un artista sin pelos en la lengua. El valenciano no se ha cortado ni un pelo en las entrevistas que ha ido dando y ha llegado a desvelar que dos de las propuestas de sus compañeros en Benidorm no le gustan nada: la de Agoney y la de Blanca Paloma.

De la canción de Agoney, Quiero Arder, Aritz llegó a decir en una entrevista con Malbert que le parecía "satánica", mientras que de Blanca Paloma, la única representante que repite en el certamen después de haber estado también en el de 2022 junto con Chanel, Tanxugueiras, Rigoberta Bandini y los demás, sostuvo que le parecía que su propuesta no encajaba del todo con su perfil de artista, ya que, a su parecer, le falta algo de movimiento en el escenario para lo que requiere su canción Eaea.

Aritz Aren en el Benidorm Fest 2023

La apuesta de Aritz Aren para el Benidorm Fest 2023 fue la mejor valorada por el jurado profesional en las preselecciones, y la verdad es que no es nada extraño. El bailarín ha presentado con su canción Flamenco una propuesta de lo más internacional basada en el pop bailable detrás de la cual encontramos a personalidades tan relevantes del mundo de la música como Carlos Marco, Frida Amundsen, Kaci Brown, Sam Gray y Tonino Speciale.

Entrevista a ARITZ: su puesta en escena del BENIDORM FEST + las comparaciones con CHANEL | LOS40

Como ya hizo Chanel Terrero en 2022, Aritz promete acompañar su canción con una coreografía explosiva que, además de garantizar un gran show sobre las tablas del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm, seguro que arrasa en las redes sociales como Tik Tok.