Jurado del Benidorm Fest 2023: estos son los profesionales que decidirán el destino del festival

El Benidorm Fest 2023 está apunto de arrancar y después de que el pasado 2022 se desatase la polémica por la selección de Chanel por parte del jurado, no coincidiendo su criterio con el de muchos espectadores del certamen y eurofans, que preferían en un primero momento que fuesen Rigoberta Bandini o las Tanxugueiras las que viajasen a Turín para representar a España en Eurovisión 2022, muchos de los fans del festival tienen ya el ojo puesto en los ocho profesionales de la música que han sido seleccionados por RTVE para conformar el jurado profesional de 2023.

En esta ocasión la televisión pública ha apostado por ampliar el número de profesionales que lo conforman. De los cinco de 2022 los miembros del jurado de 2023 pasan a ser ocho, de los cuales cinco son personalidades relevantes del mundo de la música internacional y los otras tres caras muy conocidas en nuestro país.

Pues, aunque este 2022 no veremos a Myriam Beneditet como representante del universo de Operación Triunfo después de que el pasado año la polémica la salpicase y después le llegase un aluvión de hate, sí tendremos entre los miembros seleccionadores a Nina, la que fuese directora de la academia del programa y una artista muy querida por los eurofans.

Como jurados españoles Nina estará acompañada de Irene Valiente, la directora del programa especializado en música urbana de Radio 3 El último lugar y de Juan José Santana, popular compositor y presidente de la OAG.

Aquí os damos más detalles sobre ellos y os contamos quiénes son las celebrities internacionales que les ayudarán a encontrar el candidato perfecto para representar a España en Eurovisión 2023 de entre los 18 participantes del Benidorm Fest.

1. Christer Björkman

El primer miembro del jurado llega desde Suecia. Este cantante y productor de televisión tiene una dilatada experiencia en el mundo del espectáculo. Ha sido miembro del equipo de producción de Eurovisión y Eurovisión América, y el responsable del Melodifestivalen (2002-2021), la preselección sueca, durante casi dos décadas.

Christer Bjorkman. / ulia Reinhart/Getty Images

Christer Samuel Björkman fue representante de Suecia en Eurovisión como cantante en el año 1992, también ha sido productor artístico del festival en sus ediciones de 2013, 2016 y 2017 y productor de Eurovisión en 2019.

2. Tali Eshkoli

Tali Eshkoli. / Oikotimes (YouTube)

Tali Eshkoli es productora de televisión israelí y jefa de la delegación de Israel en Eurovisión. Eshkoli fue coordinadora de la edición de 2019 celebrada en Israel, ha sido además productora ejecutiva del certamen del 70º aniversario de Miss Universo 2021 y durante décadas ha sido productora ejecutiva de ceremonias y emisiones oficiales de televisión para el Estado de Israel.

3. Nicola Caligiore

Nicola Caligiore / Eurofestival News (YouTube)

Nicola Caligiore ha sido el jefe de la delegación de Italia en Eurovisión durante ocho años. Pero no solo eso. Caligiore fue miembro del Grupo de referencia Eurovisión de la UER en seis ocasiones y miembro del Comité de TV de la UER durante cuatro años. Además, según ha señalado RTVE, se le considera como el responsable del regreso por la puerta grande de Italia a Eurovisión en 2011, año desde el que el país de la pizza y la pasata no ha bajado de los primeros puestos en la gran final del festival.

4. Katrina Leskanich

Katrina Leskanich es una cantante británica y líder del grupo musical Katrina & the Waves, que representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión de 1997 y que ganó la edición celebrada en Dublín con la canción Love shine a light.

Katrina Leskanich. / Xavi Torrent/Getty Images

Leskanich fue conocida en todo el mundo en la década de los ochenta, cuando su música llegó a lo más alto gracias a títulos como Walking on sunshine (1985), Sun Street, Do You Want Crying o Que te Quiero.

5. William Lee Adams

El locutor vietnamita-americacno William Lee Adams es conocidísimo en el mundo eurofan por ser el fundador y director de WiWibloggs, el medio de referencia especializado en Eurovisión. Adams reside en Londres y es presentador de BBC Radio, donde está al frente del formato BBC Minute, el principal programa de noticias enfocado al público joven del Servicio Mundial de la BBC. Además, durante su carrera también ha presentado diversos documentales radiofónicos, ha participado en decenas de programas de la televisión británica y ha sido corresponsal en Londres de la prestigiosa publicación Time.

William Lee Adams. / YouTube

Williams es un verdadero camaleón. Aunque lo suyo es la comunicación, tiene una Licenciatura en Psicología por la Universidad de Harvard y un Máster en Estudios del Sudeste Asiático y Vietnamitas de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres.

6. Nina

Quizá nadie la conozca por su nombre, Nina María Agustí Flores, pero la realidad es que Nina no necesita presentación ni para los eurofans ni para los amantes de Operación Triunfo, quienes la conocen de sobra.

Nina. / Getty Images

Esta grandísima artista fue la representante española en el Festival de Eurovisión de 1989 con la de la mano de la canción 'Nacida para amar' con la que quedó en sexta posición. Pero no solo eso. Esta cantante y actriz con una larga y exitosa trayectoria profesional de más de 40 años en la música, el teatro y televisión. Fuela directora de la Academia de las primeras ediciones de Operación Triunfo allá por 2001, así como jurado del talent en la última etapa emitida en La 1 de TVE y ahora vuelve a la casa para ayudarla seleccionar al nuevo representante de España para Eurovisión 2023.

7. Irene Valiente

Otra de las representantes españolas en el jurado del Benidorm Fest 2023 será la directora del programa de música urbana de Radio 3 El último lugar, la periodista Irene Valiente. Esta especialista siempre ha estado vinculada a la música y en su trayectoria destacan las coberturas de festivales como el Sónar de Barcelona, el Vive Latino de Zaragoza o el Mar de Músicas de Cartagena.

8. Juan José Santana

En representación de los eurofans estará entre los miembros del jurado Juan José Santana, presidente de OGAE y colaborador radiofónico en el Grupo de Emisoras de Radio Las Palmas para Canarias.

Santana tiene grandes conocimientos del Festival de Eurovisión y ha estado en las selecciones de países como Irlanda, Rumanía, Moldavia, Lituania y Alemana además de en las de España, donde, antes de esta, ha asistido ya a cuatro más.