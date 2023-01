Quién es Sharonne, la artista drag del Benidorm Fest que ya intentó ir a Eurovisión hace dos décadas

Está claro que la lista completa de participantes del Benidorm Fest 2023 nos dejó verdaderas sorpresas, aunque ninguna como la de Sharonne: podría ser la primera artista drag en representar a España en toda su historia con el festival europeo. Y su tema, Aire, da unas vibras eurovisivas con las que todo parece posible. Pero, ¿quién es realmente Sharonne?

Su nombre real es Cristóbal Garrido, nacido en Sabadell en 1976, y es una drag, actriz y cantante que ya ha demostrado en más de una ocasión sus tablas sobre el escenario... Incluso en otras preselecciones para Eurovisión. En su larga trayectoria frente a las cámaras, ha demostrado su arrojo bajo los focos en varios talents, realities y programas; algunos entre lo más visto de los últimos años.

Una de sus últimas victorias es la que le ha reportado la fama más inmediata: fue la ganadora de la segunda edición de Drag Race España, siendo la gran favorita del público desde el principio. Fue la que más victorias por gala acumuló, aunque en la final consiguió ir más allá y ser coronada como la Reina de la edición. Tras ello, ha participado en Reinas al Rescate junto a Pupi Poisson, Estrella Extravaganzza y Supremme Deluxe yendo por pueblos de España a ayudar a personas LGTB en distintas situaciones.

Sharonne, coronada como ganadora de la segunda edición de Drag Race España. / Atresmedia

A esta reciente trayectoria televisiva se le tiene que sumar el hecho de haber estado en el podio de la no tan conocida edición de Tu Cara Me Suena para concursantes anónimos, Tu Cara No Me Suena Todavía. El formato de imitaciones pretendía descubrir nuevos talentos, y sin duda, lo consiguieron con Sharonne —que participaba con su nombre real—; que acabó en el tercer puesto gracias a imitaciones de Olga Guillot y Chavela Vargas.

Su primera experiencia con Eurovisión

Pero mucho antes de eso, también luchó por su oportunidad eurovisiva como drag. Y es que Aire, su propuesta para este Benidorm Fest, no ha sido la primera canción en la que ha participado en una preselección española: hay que remontarse a 2001 para verla en Amándonos, con su grupo Trans X.

Trans X - 'Amándonos'

Con Pascal Languirand como solista, se puede reconocer a Sharonne como una de las bailarinas morenas de la formación. Como es evidente, no resultaron ganadoras —contaban con la competencia de grupos tan exitosos en los 2000 como Sonia y Selena, Locomía o Merche—, terminando en el puesto 12 de la gala. El vencedor fue David Civera con Dile que la quiero.

Eurovisión y las drags

No se sabe si se hará con el micrófono de bronce del Benidorm Fest y será nuestra representante en Liverpool 2023; de hecho, de serlo, no sería la primera de la historia del festival. Varios ejemplos de ello son el grupo esloveno Sestre en 2002, la danesa DQ y la ucraniana Verka Serduchka —que quedó segunda— en 2007 o la más reciente Conchita Wurst, quien ganó por Austria en 2014.

Parece que la cultura drag es sinónimo de éxito en el festival —y la prueba es que figuras como Courtney Act o Kaimil Show, entre otras, también lo han intentado—, algo que lleva sabiéndose en nuestro país desde hace bastante tiempo. Porque Sharonne puede haber sido la drag española más eurovisiva de este 2023, pero no fue la primera: en 2008 y 2009 lo intentaron otras artistas ya consolidadas como Supremme Deluxe o La Prohibida.

Sharonne debería bastarle con todo lo que ha conseguido: ha logrado llegar al evento musical más seguido del país con su tema, además de dar visibilidad al fenómeno drag en pleno prime time de la cadena pública. Ahora, le tocará pelear por su sueño en la primera semi-final del Benidorm Fest.