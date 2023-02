Will Smith y Martin Lawrence confirman que ‘Bad Boys 4’ ya está en marcha

El posible regreso de Will Smith al olimpo de las grandes taquillas no va a producirse con Emancipation cuyas cifras parecen dejar entender que la industria no ha terminado de 'perdonarle'. Pero si algo no falla ni ha fallado desde hace casi tres décadas es su unión junto a Martin Lawrence para protagonizar una nueva entrega de su más aclamada franquicia: Bad Boys.

Lo que comenzó como Dos policías rebeldes y siguió con 2 policías rebeldes 2 tuvo que esperar 17 años para recibir la trilogía: Bad boys for life (no me preguntéis porque este título no se tradujo como los anteriores). Una situación del todo extraña en la carrera de Will Smith ya que si algo caracteriza al actor estadounidense es no protagonizar secuelas.

Sin embargo la situación en la franquicia va a ir un paso más allá. Y la tan esperada y rumoreada Bad Boys 4 ya está en marcha. Los propios Will Smith y Martin Lawrence han sido los propios encargados de confirmarla oficialmente antes de que la propia Sony Pictures desvelara más detalles sobre el largometraje.

En el vídeo que se puede ver en sus cuentas de Instagram ambos bromean sobre el momento de rodar esta nueva entrega así como sobre su posible título: "Bad Boys 4 life... Espera, Bad boys for life ya se llamó la tercera película. Pero aquella llevaba el 3 al final: Bad Boys for Lif3. Bueno ya veremos cómo se acaba llamando".

Sony Pictures ha devsvelado que esta nueva entrega de la saga, que aún no tiene título definitivo, está en las primeras etapas de preproducción y que los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah serán los encargados de llevarla a cabo con un guión de Chris Bremmer.

La fórmula funciona. Lo hizo en 1995 recaudando casi 150 millones sobre un presupuesto de 20. Lo logró también en 2003 consiguiendo casi 300 millones sobre un presupuesto de 130. Y superó todos los registros en 2020 con 425 millones de dólares recaudados para recuperar los 90 que costó filmarla.

Aunque esa trilogía sucedió antes del golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar. Ahora la cinta tendrá que hacer frente a la cultura de la cancelación que seguro que tarde o temprano generará ruido en torno a la cuarta entrega de Bad Boys. ¿Listos para Bad Boys 4?