Todo lo que ofrece la app de Netflix y no sabías: 5 funciones para exprimir al máximo tu cuenta en móviles

Netflix es una de las plataformas de streaming por excelencia —al menos, hasta que se apliquen los cambios con respecto a las cuentas compartidas—, y sus series son su mejor manera de ser reconocida por todo el mundo. Fenómenos como La Casa de Papel o éxitos absolutos como Miércoles ratifican su compromiso con las nuevas ficciones, aunque, ¿sabías que ofrece mucho más que solo contenido audiovisual?

Cualquiera que tenga o comparta una cuenta sabrá que el algoritmo de la aplicación puede recomendarle películas o series afines a todo lo que ve, además de poder personalizar el icono de cada perfil con los personajes más famosos de sus series o, incluso, hacer listas con lo que tienes pensado ver más tarde. Pero eso no es todo lo que puedes hacer con la aplicación.

Si quieres sacarle todo el partido a tu suscripción de Netflix, esto te interesa: te contamos todo lo que tu aplicación o cuenta puede ofrecerte, y que por supuesto va más allá de ver tus capítulos y películas favoritas cuando quieras. Sigue leyendo si no te quieres perder ninguna:

1. Risas fáciles

Tik Tok está dominando el mundo de las redes, y Netflix lo sabe. Más allá de tener sus respectivas cuentas en redes sociales, la plataforma ha habilitado una pestaña en su página principal —junto a Inicio, Novedades más vistas y Descargas— en la que ofrecen breves clips de algunas de sus series y películas. Puede provocarte risas o ganas de ver el contenido completo, pero también te ofrece varias posibilidades: puedes reaccionar al vídeo con un LOL, añadirla a tu lista, compartir el vídeo en redes sociales o, incluso, arrancarte a ver directamente la película o serie en cuestión.

2. Las alternativas

¿Te apetece ver desesperadamente algo nuevo de Vengadores, aunque no se haya estrenado aún? ¿O cualquier cosa de un género muy concreto? Bueno, Netflix no hace milagros, pero sí intenta darte todo lo que necesitas en la medida de lo posible. Si buscas Vengadores en su buscador, no te ofrecerá las películas de Marvel Studios —todas se encuentran en Disney+—; pero sí te mostrará una lista de títulos que se acerquen al género, trama o personajes que estás buscando. Lo mismo para el género, pues si buscas algo abstracto como "Desarrollo personal", tendrás a tu disposición varios títulos que contengan esa temática.

3. Autodescargas

Seguro que ya sabes descargar episodios o series para ver contenido sin necesidad de una conexión a Internet —y si no, solo tienes que ir a la pestaña de Descargas y descubrir todo lo que se puede descargar—, aunque hay otra opción que puede salvarte algún despiste. Dentro del mismo apartado, tienes que ir a Autodescargas y seleccionar dos opciones. Ambas funcionan solo cuando estás conectado a un wifi:

Descargar siguiente episodio: Cuando estés viendo una serie, la aplicación descargará automáticamente el siguiente para que no te quedes colgado en medio de un maratón.

Cuando estés viendo una serie, la aplicación descargará automáticamente el siguiente para que no te quedes colgado en medio de un maratón. Descargas para ti: Aquí, Netflix te hará todo el trabajo y descargará títulos que encajen con lo que sueles ver. Es ideal para cuando estás en algún sitio sin conexión y no sabes qué hacer, pues tendrás contenido para pasar el rato. Importante: te da la opción de decidir los GB que estás dispuesto a ocupar con el contenido a descargar, así que no habrá problemas de almacenamiento.

4. Novedades más vistas

Lo que parece una pestaña sin más, es en realidad la lista de todas las listas. Podrás ver las 10 series y las 10 películas más populares de la plataforma, con un pequeño adelanto, sinopsis y desglose de todos los géneros en los que se engloba el título en cuestión. También ofrece otra pestaña para ver qué está triunfando de manera más inmediata; además de otra que desglosa los próximos estrenos de la plataforma, con su correspondiente fecha de lanzamiento.

5. Juegos

Si quieres dar un paso más allá, Netflix también te ofrece juegos. Sí, como lees: hay muchos títulos con los que puedes jugar, aunque también una lista de aplicaciones con juegos basados en los contenidos de la plataforma. Entre los primeros están Preguntados o Triviaverso, que te pondrán a prueba con sus preguntas; mientras que en los segundos están algunos títulos como el simulador Jugando con fuego: Amor y deseo; Narcos: Cartel Wars Unlimited, de estrategia; o Stranger Things: 1984, en 8bits. Hay que destacar que a los interactivos se accede desde la misma app —como si fuera el capítulo de una serie—, mientras que a los juegos se deben descargar en forma de aplicación aparte. En cualquier caso, todo es gratuito y se incluye sin coste en tu suscripción mensual.