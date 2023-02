Carlos Saura y Rosalía: La película que nunca se hizo y que podría haber dado a la artista su primer Goya

Si pensamos en Carlos Saura, Rosalía y Premios Goya, rápidamente viene una de las actuaciones más recordadas de los galardones de la Academia. La artista se subió al escenario a interpretar una Me quedo contigo, una canción que sonaba en Deprisa, deprisa y que versionó con un coro que provocó aplausos dentro y fuera del auditorio. Aunque esa no iba a ser su único vínculo.

Siendo un enamorado del flamenco como era, a la vez de una mente incansable que no podía dejar de pensar en contar historias a través del séptimo arte, Saura tuvo en sus planes un proyecto que podría haber impactado en el cine español de modo que —todo queda en suposiciones, claro— Rosalía podría haber ganado su primer Goya.

Tal y como hizo Bradley Cooper con Lady Gaga fichándola para el remake de Ha nacido una estrella, el director nacido en Huesca quería a la intérprete de El Mal Querer en una película que girara en torno al flamenco. Y esto, con la veteranía del director y el talento de la artista, podría haber acabado como una de las películas protagonistas de la temporada de premios en la que encajase.

En una entrevista que ofreció Saura a Europa Press en 2019, dejó claro que se había puesto en contacto con ella para ofrecerle el proyecto. Sin embargo, coincidió con la expansión internacional de la cantante, por lo que no le cabía un proyecto de tales características en la agenda.

He visto a Rosalía y he hablado con ella en México para decirle que me gustaría trabajar con ella



"He visto a Rosalía y he hablado con ella en México para decirle que me gustaría trabajar con ella, pero vamos a ver si funciona, porque ahora está en otro mundo, el americano. Y eso me preocupa porque, estando ahí, las condiciones son mucho más complicadas que en España", comentaba para la agencia. Fueron la hija del propio Saura y su agente los que se pusieron en contacto con ella e incluso con la familia de ésta para materializar la oferta. Él no tiró la toalla, pues llegó a declarar que el proyecto estaba en el aire, pero podría funcionar.

El motivo por el que el director la quería en una película era por su capacidad de haber modernizado el flamenco, hasta el punto de romper la ortodoxia y poder bailarlo de una manera diferente. Esto encajaba con su proyecto, que apenas se llegó a definir, pero que estaría centrada en la evolución del flamenco.

Está claro que la muerte de Carlos Saura convierte en imposible la realización de la película, ya que ningún otro profesional sería capaz de hacerlo con el enfoque que él habría puesto. Desde sus inicios ha sido un enamorado del género, y su alianza con Rosalía podría haber marcado un antes y un después en el cine musical de nuestro país.