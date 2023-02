Depeche Mode: ¿cuál es el verdadero origen del nombre del grupo?

Si nos fijamos en los nombres de algunos de los grupos classic que cada día escuchamos en LOS40 Classic, muchos de ellos son relativamente sencillos de entender. Fleetwood Mac está formado Mick Fleetwood y John McVie, Bon Jovi es el apellido de su líder o ABBA estaba formado por las iniciales de sus integrantes.

Pero vamos a detenernos en una banda británica que acaba de estrenar nuevo single y que ha anunciado un disco que saldrá a la luz el 24 de marzo. ¿De dónde viene el nombre de Depeche Mode? Aunque su nombre deriva del francés moderno, ha habido una gran controversia en torno a cómo el grupo obtuvo su nombre.

Formada en Basildon, Essex, en 1980 por los miembros fundadores Vincent Clarke y Andy Fletcher, la innovadora banda de techno-pop que nació influida por The Cure se convirtió rápidamente en una de las imprescindibles del movimiento mew wave. Sin embargo, la banda no tomó su nombre hasta que el guitarrista, teclista y compositor Martin Gore se unió en la primavera de 1980.

Antes de que Gore se uniera a lo que se convertiría en Depeche Mode, el músico estaba en un grupo musical llamado The French Look. Tras la introducción de Dave Gahan en la banda, el conjunto musical se formó por completo y comenzó a tocar en pequeñas salas en mayo de 1980.

Depeche Mode, en 1984: Dave Gahan, Alan Wilder, Andrew Fletcher y artin Gore. / Michael Putland/Getty Images

Fue Gahanel que dio la idea de nombrar la nueva formación en honor a una revista francesa, modo Dépêche, inspirándose en su sonido progresivo con influencia de la moda francesa. Este tomó el nombre hojeando una revista de moda francesa llamada así. Al explicar la elección para el nombre, Martin Gore declararía en 1985, "significa la manera apresurada o expedición de la moda. Me gusta el sonido de eso".

"Cuanto más nos adentrábamos en el mundo del pop, más cambiaba. Era como un anuncio de antes y después. Antes era callado, introvertido, concienzudo. Era un hippie de pelo largo como todos los demás. Después me di cuenta de que podía hacer algo que a otras personas les pueda gustar", seguía el músico.

Depeche Mode ayudó a crear lo que se convertiría en el sonido de la década de 1980: pop new wave con letras deprimentes sobre la culpa y la angustia, pero extremadamente bailables debido a todos los teclados y cajas de ritmos. Con el tiempo, el sonido de Depeche Mode se alejó de sonidos impulsados por sintetizadores como Just Can't Get Enough y People are People, y la banda británica ayudó a marcar el comienzo del rock alternativo de los años 90 a través de Enjoy the Silence o Personal Jesus.