Skrillex anuncia su segundo disco, ‘Don't get too close’, y Bizarrap se emociona: “Te quiero hermano”

Apenas 24 horas después de que presentara al mundo su primer proyecto de 2023 y que le pusiera fecha a su lanzamiento, 17 de febrero, Skrillex también ha confirmado, con nombres y apellidos, su segundo trabajo de este año que verá la luz más adelante y que llevará por título Don't get too close.

El dj cumple así lo prometido el primer día del año cuando anunció que tendría dos trabajos discográficos y anunció las siglas de ambos QFF / DGTC. Una gran noticia para todxs sus seguidorxs después de varios años de silencio discográfico absoluto.

"Por primera vez en 4-5 años he encontrado una nueva sensación de paz. Ha costado mucho trabajo y sacrificio llegar hasta aquí. Ahí está mi tweet de cumpleaños para todos ustedes. Cumplir 35 para mí fue darme cuenta de que hay ciertas cosas que no deberías dar, serás más libre por eso" dijo Skrillex sobre esta última etapa de su vida.

Como decíamos, Skrillex no ha puesto fecha a su segundo disco del 2023 pero sí ha sorprendido con la presentación de la canción que presta su nombre al disco: Don't get too close. Una canción con protagonista de animación (un erizo de los más achuchable) y con protagonista real ya que además de Skrillex en la parte musical y con la voz de Bibi Bourelly y Sonny Moore.

El propio dj vuelve a poner su voz a una de sus composiciones algo que no sucedía desde hace muchos años y que ha emocionado a muchxs de sus fans. "Y aquí está la canción principal del álbum 2, Dont Get Too Close (TBD) creada con las personas más especiales @bibibourelly @lidogotpix ... Es tan surrealista escuchar esto y ver a este pequeño cobrar vida" ha escrito en su cuenta oficial en Instagram.

"Escuchar a Srillex cantar me devuelve a mi niñez y recordar lo mejores momentos que viví con sus canciones, que nostalgia" ha sido uno de los comentarios más valorados y con más interacciones en el canal oficial de Youtube del músico.

Hemos tenido que esperar casi 10 años desde el debut discográfico de Skrillex para recibir un nuevo disco que recogerá el testigo de su debut: Recess. Un disco que parece que se retrasó por culpa de la pandemia pero que parece que por fin tendremos aquí. "Obviamente han sido un par de años desafiantes para todos nosotros, y creo que ha sido una bendición disfrazada porque iba a sacar algo de música antes del Covid o justo cuando el Covid empezó a golpear. Así que simplemente decidí regresar y explorar más y más, lo cual me alegro de haber hecho. Y para bien o para mal, hay mucho que expresar. No creo que pueda dejar de pensar en arte para crear o música para crear porque no soy tan bueno como orador o comunicador de otra manera" dijo en ese momento.