J.K. Rowling dice ahora que sus comentarios tránsfobos han sido “prufundamente malinterpretados”

Hogwarts Legacy ha sido toda una revolución para los fans del universo Harry Potter, pero también ha vuelto a traer a debate la cancelación de J.K. Rowling. La que es una de las autoras más prolíficas de la literatura contemporánea se ha visto envuelta en los últimos años en una polémica por su marcado carácter tránsfobo, algo que ha supuesto un mazazo para gran parte de sus seguidores.

Todo empezó en 2020, cuando Rowling empezó a publicar comentarios en los que apoyaba "el sexo biológico" o se oponía a expresiones como "personas que menstrúan". Desde entonces, muchos nombres de la saga como Emma Watson, Rupper Grint o incluso Daniel Radcliffe se han posicionado en contra de sus palabras. Ella tampoco se ha callado, sobre todo después de los rumores de estar vetada en la reunión que emitió HBO, aunque ahora ha ido un paso más allá.

La británica será la conductora del podcast The Witch Trials of J.K. Rowling —un título que en castellano vendría a ser Los Juicios de Salem de J.K. Rowling— del que se ha publicado un adelando en el que cuenta que los fans de Harry Potter no han entendido los comentarios que ha hecho a lo largo del tiempo. "Cuando los fans me dicen, "has arruinado tu legado. Podrías haber sido amada por siempre, pero decidiste decir esto", y yo pienso: "No podríais haberme malinterpretado más"", cuenta.

Una frase que, pese a ser breve, ha conseguido que las redes vuelvan a ponerle en el punto de mira; algo que no le molesta: "Nunca quise decepcionar a nadie. Sin embargo, no me sentí incómoda bajando de mi pedestal", incluye en el adelanto. Con esto referencia directamente a sus continuas declaraciones, que pese a ser cuestionadas por los que fueron los actores y actrices de la saga cinemtatográfica que terminaron por convertir su saga en fenómeno, no dejó de dar.

El proyecto se define como un documental de audio en el que se examinan conflictos de nuestro tiempo a través de su carrera, siendo ésta la que habla "con franqueza y profundidad" sobre las controversias que se ha encontrado. Y no solo tiene que ver con el tema del género y sexo, sino también con la prohibición de sus libros y más temas con los que se ha cruzado desde el éxito de sus novelas superventas y posteriores películas.

De este modo, se analizan "las fuerzas que impulsan este momento en la historia", y lo hará a través de entrevistas con periodistas, historiadores, médicos e incluso con partidarios y críticos de la propia Rowling. Está claro que la autora volverá a traer polémica con este inminente podcast, algo que volverá a avivar la llama sobre la compra de productos relacionados con el universo que creó a partir de "el niño que sobrevivió".