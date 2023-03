La mejor película del año, en tu casa: ‘As Bestas’ ya tiene fecha de estreno en plataformas

Ya incluso desde antes de su estreno, la crítica era unánime: As Bestas era lo mejor que ha hecho Rodrigo Sorogoyen, y el haber arrasado en las nominaciones a los Premios Goya parecía dar fe de ello. La película se estrenó en cines el pasado mes de noviembre de 2022, poniendo de acuerdo a público y crítica en que era una de las producciones patrias más notables de un año repleto de buen cine.

La gala de los premios de la Academia de cine solo corroboró lo que se había dicho de la cinta: As Bestas se alzó con 9 galardones, entre los que se encontraban el Goya a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original. En cuanto a la actuación de la cinta, el trabajo de Luis Zahera —para muchos, la mejor interpretación del año— y el del francés Denis Ménochet también recibieron el galardón a Mejor actor y Mejor actor de reparto.

El público podía disfrutar de la película en la gran pantalla de nuevo gracias al éxito en los Goya —aunque no fueron los únicos: también se hizo con el César a Mejor Película Extranjera, el Premio del Público a la Mejor Película Europea del Festival de San Sebastián, y los premios Feroz a Mejor Película Dramática, Mejor Actor de Reparto y Mejor Música, además de haber tenido su première en el Festival de Cannes—, pero ahora podrán hacerlo desde sus casas. As Bestas ya tiene fecha de estreno próxima en una plataforma, y será en este mismo mes de marzo.

La película escrita por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña estará disponible en Filmin el próximo 10 de marzo para alquilar, aunque los usuarios de Movistar+ Plus la tendrán en abierto a partir del 7 de abril. De este modo, todo aquel que esté suscrito a la plataforma de la compañía podrá verlo sin coste adicional a su cuota, viendo por primera vez —o volviendo a ver— una de las películas más premiadas de esta temporada de premios.

¿De qué va As Bestas?

Si aún no te has sumado al fenómeno gallego, As Bestas narra lo sucedido a Antoine y Olfa, un matrimonio francés que se muda a una aldea del interior de Galicia en la que comienzan una nueva vida. Sus ocupaciones son un pequeño huerto con el que venden en el mercadillo local, además de reparar casas para atraer a más gente a vivir allí.

Sin embargo, los hermanos Anta no están nada de acuerdo con la presencia de recién llegados en los que consideran sus dominios, algo que desencadenará un acoso de lo más terrorífico. Aun así, lo más escalofriante va más allá de la pantalla: está basado en una historia real de lo más reciente.