Lady Gaga y su comentado paso por los Oscar 2023: así ha sido la aplaudida reacción a su derrota

Lady Gaga siempre sabe lo que se hace, y como dijo en su documental Gaga: Five Foot Two: su carrera se ha basado en hacer siempre lo contrario a lo que se esperaba de ella. Y, como no podía ser de otra manera, su paso por los Premios Oscar 2023 ha sido exactamente así.

Primero dijo que no iría, siendo la única artista nominada a la categoría de Mejor Canción Original que no estaría presente en la gala; y por tanto, que no actuaría. Fue algo que extrañó a todo el mundo, pues su implicación con el cine siempre ha sido de lo más evidente —de hecho, su era Chromatica se vio afectada por el rodaje de La Casa Gucci—, sobre todo después de haber sido nominada y galardonada por la Academia en otras ocasiones.

Horas antes de la velada confirmó su asistencia y actuación, dando a entender que la performance acordada estaba a la altura de lo que esperaba —el productor Glenn Weis confirmó que no iría por no poder tener una actuación "del calibre al que estamos acostumbrados de ella"—. Y así fue, dejando al público más que satisfecho por haber escuchado Hold my hand en directo. Unos minutos después, por fin se despejaba la incógnita del premio:

lady gaga’s reaction when natu natu winning best original song at the #oscars is so pure pic.twitter.com/J1bsmNCJlQ — Gaga Crave 🌷 (@AMENARTPOP) March 13, 2023

Hay quien decía que la asistencia de Gaga se debía a una confianza extrema en que sería ella la que se llevara el galardón, aunque su reacción al premio parece indicar todo lo contrario. Nada más escuchar el nombre de la vencedora, es la única nominada que lo celebra como un triunfo propio. Sin duda, otra admiradora que ha caído rendida al fenómeno de RRR.

En un año que parecía el segundo triunfo de Gaga o el primero de Rihanna, la canción Naatu Naatu se hacía con el galardón más deseado por los artistas de la noche. Su éxito es indiscutible: ha sido todo un fenómeno, algo que cumplían otras ganadoras anteriores como el Let if go de Frozen o el Skyfall de James Bond.

De hecho, esta victoria rompe con la racha pop que se venía viendo en los últimos años. Las galas de 2022, 2021, 2020 y 2019 lo ganaron Billie Eilish, H.E.R., Elton John y Lady Gaga respectivamente; sumados a una lista de nombres de artistas que en las últimas décadas también se han llevado el galardón.

Puede que la Mother Monster se haya quedado sin su ansiado segundo Oscar, pero sin duda ya está trabajando en el siguiente. Otra de las razones por las que Gaga casi no asiste a la ceremonia era el rodaje de Joker: Folie à deux, donde interpretará a la versión cinematográfica de Harley Quinn más oscura hasta la fecha. Y si con la primera parte Joaquin Phoenix se alzó con el premio, una buena interpretación podría asegurarle su primer Oscar como actriz.