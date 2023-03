Susanna Griso y su reprimenda a Orestes tras perder el bote de ‘Pasapalabra’: “¿Qué tienes que esconder?”

Está claro que Pasapalabra está viviendo una nueva etapa, aunque es imposible no acordarse de ese reciente bote histórico que se ha llevado Rafa Castaño. El ganador completó el rosco en un solo turno acertando las 25 preguntas que le hizo Roberto Leal, algo que dejó también fuera al otro participante histórico, Orestes.

Si hay algo que se echó de menos del eco mediático que obviamente recibió Castaño fue la opinión de su contrincante, que apenas se pronunció al respecto más allá de lo que se pudo sacar de una entrevista a otro exjugador del programa, Luis de Lama. Aunque ese silencio acabó cuando se cansó de ver especulaciones sobre cómo se encontraba.

El de Burgos utilizó su cuenta personal de Twitter para lanzar un hilo en el que contaba todo lo que pensaba sobre la situación. "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional", empezaba.

Aun así, también confesaba que prefirió dedicar su tiempo a estar con amigos y familia después de año y medio de competición en vez de dar declaraciones. Algo perfectamente comprensible para sus seguidores, que apoyaron sus palabras en redes sociales; pero no para Susanna Griso.

La presentadora de Espejo Público, que precisamente fue la que entrevistó a Luis de Lama y recibió en directo esa escueta actualización del estado del exparticipante, dedicó unos minutos a la reacción de Orestes en directo. Eso sí, no fue nada amigable: "Si tú estás con resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad, y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo".

De este modo, Griso dejaba claro que la decisión de Orestes de apartarse de los medios no fue nada acertada, sobre todo si no se quería que se publicara cualquier contenido que indicara —incluso con suposiciones— como se encontraba. Pasapalabra es un formato de lo más querido por el público generalista, y tras una temporada tan larga en el programa, es obvio que la audiencia quería saber más sobre su estado de ánimo.

"¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas y dices "me alegro por ti, enhorabuena Rafa". Quedas como un señor y ya está, menos victimismo!", concluía. Así, dejaba clara su absoluta disconformidad con la decisión del exparticipante, que de momento no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema.