El éxito en taquilla de su última película hace que ‘John Wick 5’ esté más cerca de hacerse realidad

Es oficial: John Wick 4 es un éxito. Su historia en la última década ha sido la de un fenómeno en continuo crecimiento, aunque el estreno de esta cuarta parte ha superado expectativas; y en parte es por la confianza que se ha tenido en el proyecto desde sus inicios. El público adora al personaje de Keanu Reeves, y eso solo quiere decir que ni ellos ni Lionsgate están listos para decirle adiós.

La cuarta entrega tiene aroma de despedida que mucha gente aún no ha sabido descifrar, y aunque ni su protagonista ni su productora lo tienen claro, podría estar ya resuelto. La recaudación mundial de la película ya ha doblado su presupuesto de 70 millones de dólares, algo que ha hecho que uno de los productores principales de Lionsgate se pronuncie sobre continuar la saga.

El medio estadounidense The Hollywood Reporter se ha hecho eco de las palabras de Joe Drake, que directamente ha declarado que John Wick 5 ya está en el centro del debate. Es evidente que el éxito abrumador de esta entrega no deja lugar a dudas de que una continuación podría arrastrar parte de esta repercusión, por lo que es evidente que tienen que ponerse manos a la obra. Eso sí, aún no es definitivo.

"Hay voluntad y estamos receptivos. Y ciertamente se puede interpretar ese final de diferentes maneras", le cuenta el productor a la web, dejando en el aire el destino de Wick en su propio universo. A partir de ahí, da una de cal y otra de arena: "Vamos a descansar todos un poco aquí y luego analizaremos ideas sobre si hay una manera creíble de llegar a la quinta parte. Pero no hay garantía".

Originalmente, los planes de la franquicia de John Wick eran grabar de manera simultánea su cuarta y quinta película, aunque el desarrollo y creación del final de la ya estrenada dejaron claro que con una sola era suficiente. De hecho, la trama misma de la película deja claro que a Wick no le quedan más frentes abiertos, sobre de cara a sus enemigos desde la primera cinta.

A toda esta lluvia de posibilidades, Drake hace un apunte relevante: "Keanu y Chad (Stahelski), con razón, son muy protectores y nunca se meten con la audiencia. Así que ciertamente tenemos mucho trabajo por delante... Keanu es tan querido, además de su personaje, eso no se le escapa", comenta.

Es evidente que Wick es uno de los personajes que más ha marcado la carrera del estadounidense, por lo que no sería extraño que quiera recompensar a esos fieles espectadores que han aupado el fenómeno desde 2014 con otra entrega más... O quizá, dejándolo en todo lo alto para evitar que la calidad de la saga no baje.

Sea como sea, lo cierto es que la vuelta de este peculiar Hombre del saco se producirá en Ballerina, la próxima película de la saga con Ana de Armas al frente. Se especula que estará ambientada mucho antes de los acontecimientos de la primera película, aunque su presencia está casi asegurada. En cuanto al universo Wick, aún se está a la espera de saber qué películas y series terminarán saliendo adelante.

John Wick 4 ya está en cines.