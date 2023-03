Cómo Roxette se viralizaró mundialmente en los 80 por un estudiante de Minesota

Si hay dos grupos suecos que podamos recordar así a bote pronto uno es Roxette y el otro.... ABBA. Lo que ABBA fueron al pop sueco, lo fueron Roxette al rock sueco. En esta ocasión, va a ser distinto nuestro 'qué fue de'... Hoy será 'cómo fue de', porque a veces es más interesante el principio que el final de una banda, tal y como ha relatado Guillem Caballé en su sección en La Ventana de Cadena SER. ¡Disfrutemos del viaje!

Per Gessle y Marie Fredriksson fueron Roxette, pero jamás dejaron sus carreras en solitario. Marie falleció el 9 de diciembre de 2019 tras un largo tratamiento contra un tumor cerebral a los 61 años, dejando huérfanos a dos hijos, a Per y a una orda de seguidores que adorábamos su voz. Per sigue cantando en sueco y en inglés y el 2021 publicó su último disco en solitario. Por ejemplo, Per lideraba una banda llamada Gyllene Tyder que no ha parado de publicar discos.

Roxette cantaban en sueco, pero se pasaron al inglés como otras bandas suecas: ABBA o Ace of Base, con toda la intención de triunfar fuera de Suecia. La banda sacó su primer disco allá por 1986 y vendieron chorrocientos discos en su Suecia natal, pero no fue hasta e1988 cuando editaron su ahora famosísimo álbum Look Sharp! que consiguió el Nº1 durante 14 semanas.

En Suecia eran más conocidos que el sustromi, el arenque ese que huele a flores. Pero se iban a Benidorm de vacaciones y pasaban inadvertidos entre cualquier manada de suecos. No los conocía ni Perry. Solo los ocho millones de suecos de los 80 podían saber quiénes eran entonces. Sus discos no se editaban más allá de los países escandinavos.

Roxette - The Look

Ahí es cuando un estudiante de intercambio estadounidense entra en acción. De Minneapolis (la ciudad de Prince, o del artista antes conocido como Prince y luego otra vez Prince). Su nombre: Dean Cushman. El chavalillo, entre estudiar sueco, conocer las costumbres suecas, montar muebles y confraternizar con sus compañeras de facultad, un buen día encendió la radio para ver qué tal sonaban las canciones suecas y si así podía mejorar su pronunciación cantando. Fue entonces cuando escuchó The look.

El mozo salió raudo y veloz a comprarse el vinilo de Look Sharp! de Roxette y se lo puso tantas veces en su habitación de su piso de estudiantes, que los otros compañeros se piraron del piso. Dio tanto la turra a sus amigos, familiares y conocidos en navidades de vuelta a Minneapolis que sólo le quedaba una cosa: pasarse por la emisora local para darle la turra al DJ de turno. La radio era la KDWB, y el DJ, como somos buenas personas, le puso el tema en la radio, con poca o ninguna esperanza de que eso triunfara.

La jugada salió mejor de lo esperado. Los oyentes, al oír la canción de esta banda sueca desconocida no pararon de pedir la canción en la emisora. Eso creció y creció tanto que otras emisoras de la ciudad la pusieron también, y luego las emisoras de las ciudades de al lado y luego las emisoras de otros países americanos... y luego el mundo. Lo que hoy en día se llamaría vulgarmente: viralizar.

Imagínate que eres Per Gessle a miles de kilómetro, te levantas y, mientras desayunas, escuchas los mensajes, y oyes uno que te hace flipar. Habla de boom en los Estados Unidos, de organizar urgente una gira. "Qué raro", piensa. "¡Si ni siquiera tenemos editado el disco ahí!". El mozo, Dean Cushman, tiene en la actualidad 56 años y hace ya 34 años de su gesta: conseguir que a Roxette los conociera todo el planeta Tierra.