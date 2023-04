Jorge Javier Vázquez pide perdón a Risto tras su polémica con Ana Obregón en las campanadas

El 2022 terminaba con polémica y no era de otro que de Risto Mejide, quien se puso al mando de las campanadas y se marcó un irónico discurso para despedir el año que hizo que su compañera Mariló Montero no supiera donde meterse.

En una de las noches más llenas de magia del año, el presentador al mando de Telecinco y Cuatro incendiaba las redes: "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? porque eso siempre da audiencia", decía sin miramiento alguno. Unas palabras que tenían nombre y apellido: Ana Obregón y Cristina Pedroche, su competencia ese día.

No dejaban indiferente a nadie y menos aún a una de sus protagonistas, quien no tardaba en responderle a través de redes: "No todo vale, Risto Mejide. En esta vida no todo vale", decía Obregón muy contundente con sus palabras. En esos entonces, no hubo persona en el mundo que apoyase al publicista y no es para menos. Sin embargo, ahora parece que la tortilla se ha dado la vuelta y es Ana quien se encuentra rodeada de polémica.

Jorge Javier, uno de los más críticos

La noche del viernes se sentaban en la mesa de debate los colaboradores de Sálvame Deluxe y ponían a caldo a la mítica presentadora de La 1 en relación al nacimiento de su nieta. Jorge Javier fue uno de los que más tuvo que decir en esa noche y comparó el nacimiento de Ana Sandra con "una película de terror".

El presentador que en las portadas de este miércoles también se hacía su hueco para hablar de su posible salida de Televisión, quiso recordar la controversia causada en las campanadas e hizo una reflexión personal.

"Visto cómo se está desarrollando esto, ahora hay una persona de la que me acuerdo y es de Risto Mejide. La de hostias que le cayeron por lo que dijo en Navidad sobre las campanadas. Toda la gente se rasgó las vestiduras, pero, vistos los acontecimientos y todo lo que había sucedido con esta historia...", decía Jorge Javier arrepentido por guardar silencio durante esa polémica.

"Reconozco que fui un cobarde y que tuve que haber mostrado mi apoyo a mi compañero en ese momento, pero no lo hice para no meterme en más charcos. Se ha demostrado que Risto no estaba diciendo ninguna barbaridad. A mi edad, me da rabia seguir siendo tan cobarde a veces", confesaba posicionándose a favor de presentador de Todo es mentira.

¿Y Risto Mejide?

Aunque ha tardado, Risto Mejide también se ha pronunciado tras las campanadas de este año: "Hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón. Esta es una de ellas. Efectivamente Ana Obregón. No todo vale", comentaba en una publicación junto a la portada de la revista.

"Dicho esto, para los que os interese mi opinión, sigo defendiendo INCLUSO EN ESTE CASO que cada uno haga con su vida lo que quiera o lo que pueda dentro de la legalidad, y le deseo lo mejor a esa niña, ojalá todo esto no le afecte demasiado", decía. No obstante, después ha editado el post y ha manifestado que "el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena".