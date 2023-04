Marta Sánchez se convierte en la primera gran sorpresa de ‘Mask Singer’

Marta Sánchez ha conseguido ser una de las protagonistas absolutas del concurso más enigmático de la televisión. Puede que su nombre pasara por titulares después del show improvisado que se montó con Carlos Baute a bordo de un avión, pero ahora lo hace por ser la identidad que se escondía bajo el Muffin.

Su paso por el escenario del formato fue corto, aunque de lo más aplaudido: cantó un Bad Romance de Lady Gaga con el toque propio que solo ella le podía dar, sin embargo, la intriga ganó a las ganas de dejarla seguir en el programa. Por ello, se desenmascaró al final del mismo.

De este modo, la versión uruguaya de Mask Singer estrenó una segunda temporada con Sánchez como debutante, con un resultado que dejó al público —y audiencia— boquiabiertos. Así fue el momento:

Está claro que era algo que la misma Marta tenía ganas de contar, pues no tardó demasiado en publicar un vídeo de su actuación en redes sociales comentando su experiencia vestida de magdalena. "No sabéis como me divertí cantando en @lamascarauy en Uruguay!!! Toda una experiencia!!! Fue lo máximo!!!! Como dije allí, no soy mucho de disfraces, pero me parece divertido asumir nuevos retos como siempre he hecho en mi carrera durante 37 años. Gracias a todo el equipo!!", comentaba.

Quedará la duda de qué canciones podría haber interpretado de haber seguido concursando, aunque su versión de uno de los mayores éxitos de la Mother Monster fue de lo más aplaudida. Eso sí, su paso por Uruguay y el buen sabor de boca que le ha dejado la experiencia abre la puerta a que repita todo el show del secretismo en su versión española, que se estrenará este mismo año.

La segunda Marca España en Uruguay

No es extraño que el programa haya elegido a la madrileña como una de sus participantes, pues es toda una estrella en América Latina. Aun así, no es la primera española que exportamos al concurso uruguayo: en su primera edición, estrenada en 2022, también hubo un participante de lo más especial que provenía de nuestro país.

Y es que uno de los concursantes fue Arturo Valls, que bajo el atuendo de Máquina de dulces despistó a investigadores, otros concursantes y, por supuesto, a la audiencia. No deja de ser el presentador del formato en España, por lo que se sabe varios trucos, algo que exploró al máximo.

Cantando por los Tacones Rojos de Sebastián Yatra, Valls confundió cambiando su acento; aunque sin demasiado éxito. Los investigadores, que al principio se mostraron de lo más perdidos, terminaron por reconocerle en un abanico de opciones que incluían otros nombres como el actor de La Casa de Papel Álvaro Morte o el exfutbolista Iker Casillas.