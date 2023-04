El ‘ARTPOP Vol. II’ de Lady Gaga se cancela con el hartazgo de su productor: “No me preguntéis sobre ello”

Tras un recorrido de polémicas, ARTPOP ha cerrado un ciclo con la confirmación de que no habrá un segundo volumen. El disco más fatífico de Lady Gaga —a día de hoy, ella misma sigue obviando su existencia en algunas ocasiones— pasó por todo tipo de situaciones que no terminaron de explotar al máximo el fenómeno que prometía ser; pero la esperanza de una segunda parte lo cambiaba todo.

La naturaleza del que fue el cuarto álbum de Gaga abría la puerta a todo un nuevo material que siguiera explorando el pop como lo hizo en ese momento, pero su complicado pasado lo ponía en duda. Además, la faceta como actriz de la artista sigue viento en popa —parece de lo más centrada en sus roles cinematográficos, tal y como está demostrando con su Harley Quinn—, por lo que parece improbable que, de volver a la música, lo haga acudiendo a un disco ya publicado.

Aun así, toda voluntad de hacerlo recaía en el que fue productor del disco original, DJ White Shadow. Con temas como Jewels n' Drugs, Applause o MANiCURED bajo su firma, los little monsters encontraban en él todo un reclamo a la hora de seguir conociendo noticias al respecto de esta nueva versión. Sin embargo, su última actualización es de lo más tajante:

Lady Gaga’s ARTPOP producer DJ White Shadow via Instagram: “No longer talking about ARTPOP. I am officially finished. Don’t ask me about it. Don’t talk to me about it.”



He also deleted all his posts about the album. pic.twitter.com/JDAfz6QM9a — Gaga Daily (@gagadaily) April 16, 2023

Utilizando su cuenta personal de Instagram, el también compositor ha actualizado con que se desvincula del proyecto. "No voy a hablar más sobre ARTPOP. He terminado oficialmente. No me preguntéis al respecto. No me habléis sobre ello", ha dejado en una foto de sus stories en la que apenas está el texto. Sin duda, una clara referencia a que él siempre ha sido el único que ha respondido a los seguidores de la neoyorquina sobre el proyecto, que nunca llegó a confirmarse.

Hubo un momento en el que la compra masiva del álbum hizo que la propia Gaga se pronunciara por redes sociales. "La petición de comprar ARTPOP para un segundo volumen ha inspirado una calidez tremenda en mi corazón. Hacer este álbum fue como una cirugía de corazón, estaba desesperada, con dolor; y di mi corazón a la música electrónica, que golpeó mi corazón que cualquier droga que pudiese encontrar", publicó, avivando los rumores.

Sin embargo, este último movimiento de su productor parece confirmar que no habrá posibilidad de nada más. Porque, por si fuera poco con el tajante mensaje de sus redes, también ha borrado las publicaciones que guardaban relación con el disco, un trabajo en el que él siempre parecía creer. Ahora, evidentemente, no parece haber ningún tipo de posibilidad de que se produzca, aunque eso ya no preocupa a los fans.

Gracias a los años que han pasado —en este 2023 cumplirá una década desde su publicación— no parece que los fans lo esperen; contando además que también estrenó el exitoso Chromatica tras él. De todos modos, ya siendo recuperando antiguos trabajos o iniciando nuevos, el futuro musical de Gaga es toda una incógnita.