El creador de ‘Super Mario Bros.’ confirma que habrá más películas basadas en personajes de Nintendo

Super Mario Bros. La Película ya es un éxito confirmado, sobre todo gracias a haberse ganado el título de película más taquillera de 2023. El fontanero ha dejado claro que hacer películas de videojuegos puede ser altamente rentable, lo que fácilmente ha provocado que se tenga en mente apostar por este tipo de tramas para futuras producciones. Y Nintendo se lo ha tomado muy en serio.

Si bien las adaptaciones de Marvel Studios han sido todo un filón para la recaudación mundial —Vengadores: Endgame llegó a colocarse como la película más taquillera de la historia—, Mario podría haber abierto la veda a que le coja el testigo a los héroes más poderosos de la Tierra. Aunque de momento solo su aventura en solitario haya establecido tal hazaña.

Por ello, el creador del fontanero y de otros videojuegos que llevan años conquistando al público Shigeru Miyamoto, ha hablado sobre un futuro de películas sobre personajes de la compañía que cada vez es más factible. Y no solo de cara a seguir explorando el Reino Champiñón, claro.

Ha sido a través de Nikkei, un medio japonés del que My Nintendo News se ha hecho eco de cara a traducir la noticia, donde el creador ha hablado sin tapujos de que vienen más películas sobre historias y personajes de Nintendo. Según él, "no hay duda" de que vayan a llegar más producciones.

¿Qué más juegos se adaptarán?

La taquilla aún en ascenso de Super Mario confirma que es muy probable que lo de Miyamoto no se quede solo en palabras, y no es de extrañar: el origen del videojuego trae miles de espectadores que ya disfrutaron de los personajes en las consolas; y la animación atrapa a otro gran porcentaje de público cinéfilo e infantil.

Por ende, no sería de extrañar que Nintendo se lanzara con otras aventuras como The Legend of Zelda o Metroid, explorando otros géneros y estilos de cara a sorprender a los espectadores. Sin embargo, aún no hay garantías de nada más allá de las declaraciones del creador de Mario.

Lo que sí está prácticamente asegurado es que Super Mario Bros. La Película se vaya a convertir en una saga cinematográfica. Las escenas post-créditos de la misma ya dan pistas de que aún queda historia por contar, así como las decenas de juegos de Mario que están en el mercado y de los que apenas se ha visto nada o tan solo pequeñas referencias en esta película.

Los spin-offs también podrían ser una opción: Donkey Kong podría tener su propia aventura; así como Luigi podría investigar con su linterna para cazar a los fantasmas que tanto hicieron sufrir a los espectadores en Luigi's Mansion —juego del que hay algún guiño en la película—. Aun así, toca esperar a más revelaciones por parte de Nintendo.

Super Mario Bros. La Película ya está en cines.