Se quedaron sin ir a Eurovisión, pero la vida sigue: ¿en qué trabajan los participantes de Benidorm Fest 2023?

¡Se acerca el Día E! La final de Eurovisión 2023 se celebra el próximo 13 de mayo y en España, Blanca Paloma está a punto de poner rumbo a Liverpool con una canción genuina y auténtica, que ya ha conquistado a eurofans de todas partes: EaEa, una nana que respira flamenco y vanguardia a partes iguales.

La ilicitana fue la artista que se alzó con el micrófono de bronce en la segunda edición del Benidorm Fest. Compitió contra candidaturas tan brillantes como Nochentera de Vicco; Mi Familia de Fusa Nocta o Quiero arder, de Agoney, entre otras muchas.



Los 18 participantes se dejaron la piel sobre el escenario del municipio alicantino, pero, como todo concurso, desafortunadamente sólo pudo quedar uno. No obstante, quedarse este año sin Eurovisión no significa obligatoriamente descartar una futura participación de forma definitiva —y si no, que se lo digan a la propia Blanca Paloma—.

A pesar de todo, the show must go on, que diría Queen. Y los diferentes artistas han aprovechado la visibilidad e impacto de un formato tan potente como el del Festival de la Canción para darle ese empujón a sus respectivas carreras musicales. ¿Qué han hecho después del Benidorm Fest? Lo repasamos:

Aritz

Mojito - Aritz

Aritz ha continuado con su trayectoria como solista trabajando en nueva música. Tras Flamenco, publicó el pasado mes de marzo su segundo sencillo: Mojito, el cual presentó durante la PreParty celebrada en nuestro país a principios de abril.

Agoney

Parece que, poco a poco, Agoney va dejando nuevas pistas sobre su próximo álbum, el que será el segundo de su discografía después de Libertad. "Estoy trabajando como nunca para traer MUCHA y BUENA música. Tengo muchísimo que contar y necesito compartirlo ya con ustedes", ha comentado en redes sociales.

Fusa Nocta

FUSA NOCTA - AYAYAY (Vídeo Oficial)

Tras su paso por el Benidorm Fest, Fusa Nocta ha estrenado el primer single de su álbum debut. Se titula AYAYAY y sigue la línea melódica de Mi Familia. A base de ritmos urbanos y flamenco, la joven de Gandía nos vuelve a empoderar con su música.

Vicco

Vicco - Me Muero x Ti (Lyric Video)

Nochentera continúa siendo un auténtico fenómeno viral. No hay fiesta ni discoteca que no haya pinchado este éxito con mayúscula de Vicco. Sin embargo, después de toda la noche entera bailando este hit, la catalana ha presentado un nuevo single: Me muero x ti.

Megara

Aunque Megara no ha publicado nuevo material, la banda sí que ha estado girando por varios festivales de nuestro país. Barcelona, Valencia, Sevilla... ¡Y hasta Aveiro, en Portugal! Kenzy, Robert, Pablo y Ra Tache no paran. Su último hito: teloneros la banda idol japonesa BABYMETAL.

Sofía Martín

La de origen alemán nos hizo volvernos Tuki a ritmo de pop electrónico. Y después de Tuki, Sofía Martín nos trajo Ganas. Y muy pronto nos regalará un nuevo single. Se titula Rompe y ya ha dejado escuchar los primeros versos en TikTok.

Meler

MELER - FERRERO (Lyric Video)

El trío formado por Jonathan, Javier y Lorenzo sí nos hicieron bailar al ritmo de No nos moverán. Y por ello, han estado trabajando en nuevas composiciones, tanto suyas como ajenas. Por su parte, han lanzado Ferrero, su canción más atrevida hasta la fecha.

Sharonne

Tras traernos su drag como un soplo de Aire fresco a Benidorm Fest, Sharonne ha seguido llevando su talento a lo largo y ancho de nuestra geografía. Por un lado, al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y por otro, por programas como Ares Revolution de la cadena catalana 8TV. ¡Y muy pronto parece que se viene Aire Remix!

Twin Melody

Paula y Aitana nos dijeron Sayonara, ¡pero por poco tiempo! Porque este mismo mes han sacado el remix con JC Moreno. Y, por supuesto, Twin Melody sigue deleitándonos con TikToks que consiguen millones de visitas.

Famous

Quimera - Famous

Famous ha compaginado sus obras en El Rey León con sesiones en el estudio. Y prueba de ello es el estreno de Quimera, su tema más reciente después de La Lola.

E'Femme

E'FEMME - CXNSURA (Official Visualizer)

Nuestra "girlband made in Spain" no solo dio una segunda vida a su UFF! con un remix junto a STRANGEL0VE, sino que han traído un nuevo adelanto de su discografía: Cxnsura... y es todo lo que podíamos esperar: cañero y sensual.

Rakky Ripper

Una de las reinas del hyperpop en nuestro país no solo ha confirmado que La Tracción (su candidatura para Benidorm Fest) es el comienzo de una era, sino que también ha saltado el charco con una pequeña gira por Estados Unidos. ¡Y trae Dura, un nuevo single, el 9 de mayo!

Siderland

Siderland - Ja No Et Trobo A Faltar

El grupo catalán presentó Ja no et trobo a faltar (Ya no te echo de menos) a finales de marzo. Y además, fue uno de los artistas locales que se subió al escenario de L'Escardívol en LOS40 Primavera Pop celebrado en Rubí el 15 de abril.

Alfred García

Alfred García - Corazón

Después de Desde que tú estás, Alfred García ha sacado un nuevo sencillo: Corazón. Además de esto, el cantante ha participado en la décima edición de Tu Cara Me Suena junto a Miriam Rodríguez, Ane Igartiburu, Jadel y Andrea Guasch, entre otros.

José Otero

5 años en Londres y 5 años en México han hecho que José Otero haya querido volver a España para dejarse sorprender... y sorprendernos. Inviernos en Marte fue, en el Benidorm Fest, una sorpresa de tantas que tiene preparadas. Y es que el canario ha estado trabajando en nuevas canciones, las cuales presentará en sus próximos shows.

Alice Wonder

La autora de Yo Quisera ha estado de bolos de aquí para allá. Tenerife, Málaga, Pontevedra, Madrid y Bilbao ya han podido disfrutar de su voz en directo, pero aún quedan fechas programadas a lo largo de este verano.

Karmento

Karmento ha sido profeta en su tierra —Castilla-La Mancha— y más allá de sus fronteras para colarse entre los carteles de algunos festivales de nuestro país. En Toro, por ejemplo, pero sus castañuelas también han sonado en Barcelona, Madrid, Zaragoza Bilbao, etc. ¡Y está nominada a los premios MIN!