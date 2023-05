Charlize Theron: “Creo que todo es legal en España. Puedes casarte con una croqueta”

Charlize Theron es una de las mujeres de moda del cine de superhéroes, ya sea por su sorprendente incorporación a la serie The Boys o su fichaje por el Universo Cinematográfico de Marvel después de esa inesperada escena en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Pero ahora es noticia por una declaración de amor a la comida española.

No es extraño que la gente que no reside habitualmente en España se enamore perdidamente de la dieta mediterránea, ni mucho menos que vaya hablando de ella después de haberla probado. Buena prueba de ello es que es una de las respuestas que más dan los entrevistados cuando visitan nuestro país, o incluso algunas anécdotas que ya han pasado a la historia como esa paella que le hizo Ana Obregón a Steven Spielberg.

Ahora ha sido la actriz de origen sudafricano la que se ha rendido ante ella en una entrevista para un talk show, aunque con unas declaraciones de lo más curiosas. Y es que, lejos de quedarse solamente en lo aparente, ha ido más allá y ha ironizado con España:

"Tengo una pasión loca por la comida española", comienza contando la protagonista de Mad Max: Fury Road. Su trabajo le ha traído varias veces a nuestro país, en unos viajes en los que seguramente no se ha podido resistir a probar más de un plato. Y por supuesto, todos le han acabado encantando.

Tanto es su gusto que no se corta a la hora de elogiar la cultura culinaria española, incluso a niveles algo extremos: "Si me pudiera casar con ella, lo haría", dejando claro que su amor por ella no es nada menor. Ahí el presentador ironiza sobre si es legal hacer eso en España, a lo que Theron contesta que "creo que todo es legal en España".

Su comida favorita

Después de esta declaración de amor, la actriz tampoco ha querido ocultar cuál es su plato favorito. O al menos, uno de los que se le ha quedado tan en la mente que no ha olvidado aún su nombre y pronunciación. Y ojo, que no es sencillo: una de las cosas que más le apasionan de entre todos los platos que ha probado es una que no es sencilla de decir si no eres hispanohablante, las croquetas.

De hecho, son éstas las que eligiría como compañeras de vida si se pudiera casar con ellas. Y no sabemos de qué las ha probado, pero no nos extraña que le hayan gustado tanto como para convertirlo en un tema de conversación al otro lado del charco. ¿Serán las croquetas su mejor excusa para volver a España? Sea como sea, seguro que hay más de un seguidor que está dispuesto a hacerle todas las que quiera. Ingredientes al gusto, claro está.