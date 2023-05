Estas son las canciones nuevas, cambiadas e inéditas de ‘La Sirenita’: del nuevo ‘Bésala’ a ‘Impossible Child’

Nuevo live-action, nueva oportunidad para revivir alguna de las canciones que sonaron en la infancia de todos esos niños y niñas que crecieron con Disney. Y si el mundo pudo volver a cantar Un mundo Ideal con Aladdín o el Hakuna Matata de El Rey León, ahora podrá hacerlo con la banda sonora original de La Sirenita. Y ojo, que trae novedades.

Hayas visto o no esta nueva película, la banda sonora ya está disponible en todas las plataformas. Todo comenzó colgando ese Part of your world de Halle Bailey, aunque después se ha ido desgranando una lista de temas que llegan hasta los 15 temas, 11 con letra y 4 con la inconfundible mano de Alan Menken. Y no todos son tal cual los conocemos.

Si quieres saber qué canciones componen esta nueva película, nosotros te las enumeramos a continuación. Eso sí, no todas son tal y como te las imaginas:

Parte de él En el fondo del mar Parte de él (Repetición) Bajo el mar Un mar inexplorado Pobres almas en desgracia Por vez primera Bésala Qué notición Parte de él (Repetición II)

Las canciones de siempre

Hay temas que sonarán a todos, como ese Parte de él que se repite hasta en tres ocasiones —eso sí, con tres diferentes temáticas cada una— o ese inolvidable Bajo el mar. Si bien es cierto que la canción en solitario de Ariel gana, la de Sebastián termina siendo un poco extraña al dotar de realismo a los animales marinos y quitarles sus graciosos instrumentos. Para compensar, la sirena le acompaña en algunas frases.

Las canciones cambiadas

¡Ojo! Que también se han retocado algunas canciones. En concreto, Pobres almas en desgracia y Bésala, de las que se han quitado ciertos besos. En el caso de la primera se ha prescindido de la parte en la que Úrsula intenta persuadir a la sirena de la peor forma posible —entre las frases, "Verás que no logras nada conversando/Al menos que los pienses ahuyentar/Admirada tú serás si callada siempre estás"—; mientras que en la segunda se refuerza la idea del consentimiento.

Los temas nuevos

En cuanto a las nuevas incorporaciones, tenemos temas como Por vez primera, en la que Ariel luce vozarrón —Halle en la versión original, Mirela Cabrero en la doblada al castellano—. El Príncipe Eric también tiene su propio momento con Un mar inexplorado —Wild uncharted waters en VO—, y Scuttle y Sebastián rapean Qué notición bajo la innegable firma de Lin-Manuel Miranda en la composición.

El tema inédito

Aunque parezca que ya hay suficiente, lo cierto es que ni viendo la película habremos escuchado al completo qué tenían pensado en un principio Rob Marshall y su equipo. Habrá que esperar a que se suba a Disney+ para ver el contenido eliminado, pero Javier Bardem nos confirmó en nuestra entrevista que un tema interpretado por él se quedó fuera del metraje final.

Lleva por nombre Impossible Child, y la definió como una "ópera rock" para la que estuvo practicando más de dos meses. La razón por la que se eliminó fue que hacía demasiado spoiler sobre la relación de Tritón con su hija pequeña, aunque aseguró que se podrá ver en los contenidos extra de la película.

LA SIRENITA: Javier Bardem revela su canción descartada y la reacción de sus hijos | LOS40

La Sirenita ya está en cines.