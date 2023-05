Belén Aguilera rompe los espejos y se quita la careta en 'Ilusión óptica'

Cada vez queda menos para que podamos escuchar Metanoia al completo. Tras el lanzamiento de su segundo disco y la realización de una segunda parte de su gira, SUPERPOPTOUR pt.II, donde Belén Aguilera ha llenado salas con el doble de capacidad de asistentes, durante los últimos meses la hemos visto allanar el camino para un EP digital en el que seremos testigos de una evolución de su sonido que parte también de un cambio personal: de un momento de inseguridad, de dudas, de sentirse perdida nacen todas estas canciones que serán nuestras en algún punto del próximo mes.

"Va de una etapa en la que yo me sentía muy muy muy muy perdida y quería hacer algo distinto pero no sabía qué, quería hablar de algo pero no sabía de qué, estaba muy mal y no sabía por qué" contaba ella misma durante uno de sus últimos conciertos. De esta manera, desde febrero hemos ido recibiendo un single cada mes, pudiendo conocer Galgo, PAS y Nadie me ha preguntado.

Esta medianoche, además, un nuevo adelanto se unía a la lista: Ilusión óptica, un tema en el que Belén Aguilera cambia de productor para hablar de las falsas apariencias que transforman a las personas (y nos transforman) día a día en ilusiones ópticas de cara a los demás. Belén Aguilera se quita la careta de la mano de D3llano, con quien ya había trabajado en su colaboración junto a Samuraï: De charco en charco.

Con Ilusión óptica continúa con la estela de lo que ya habíamos visto hasta ahora: letras muy vulnerables que van acompañadas de un sonido que tiende al hyper-pop y a la electrónica, versos en los que reflexiona sobre su vida y manera de actuar pero que nos hacen dar saltos sobre la pista de baile.

"Me pregunto qué harás cuando nadie te ve, si te conoceré o me lo inventaré. Y si mientes para ocultarle a los demás la realidad que hay detrás de esos dientes, somos todos idealizables, somos más que esperables" o "A veces me gusta imaginar que no ves lo que yo estoy viendo para no tener que gestionar el odio que yo estoy sintiendo. La autoestima por los suelos, con el ego por los cielos, nos salvamos por los pelos" son algunos fragmentos que podemos escuchar a lo largo de la canción. Y es que, ¿qué ocurre cuando no nos sentimos reflejados por nuestro reflejo?

Sobre todo esto reflexiona Belén Aguilera en Ilusión óptica, volviendo a darnos una clase magistral de composición al mismo tiempo que demuestra que se ha ganado con creces estar en el lugar donde está ahora. Metanoia, llega pronto, por favor.