Durante años, el regreso oficial de las Spice Girls ha sido una de las noticias más esperadas por millones de fans en todo el mundo. Y parece que nunca ha estado tan cerca de producirse como en este momento. Al menos según ha confesado Mel B durante una entrevista con The Sun que ha dejado ese retorno un pasito más cerca.

"Estamos planeando publicar una declaración. Qué es eso, no puedo decirlo en este momento porque estamos terminando de perfeccionar lo que vamos a hacer juntos, los cinco, pero va a ser algo que a los fans realmente les va a encantar" ha confesado la artista sobre la posibilidad.

Una posible reunión de Spice Girls con sus cinco componentes es algo que no hemos visto desde que se unieron hace una década para cantar juntas en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Posteriormente la girlband volvió a reunirse pero ya como cuarteto para dar forma a un tour de reencuentro que fue disfrutado por decenas de miles de personas hace media década.

En los últimos años, su relación personal ha mejorado de manera increíble. El hecho de reconocer sus mejores pero también sus peores experiencias como girlband las ha unido en un frente común. Algo que las separaba hasta hace unos años cuando Victoria Beckham, la posh spice, decidió alejarse voluntariamente de la sombra de uno de los grupos británicos más importantes de la historia musical de Reino Unido.

Ahora, todo parece encaminado al regreso de las 5: "Ni siquiera se trata de convencerla. Quiero decir, nos vistió a mí y a mi madre para cuando obtuve mi MBE, así que siempre hemos estado en contacto. No es que ninguna de nosotras esté hablando juntas, todos tenemos un grupo de WhatsApp, pero solo se trata de tiempo. Estaba muy ocupada haciendo su línea de moda y apoyando a David con sus movimientos y su carrera y, obviamente, tiene un montón de hijos, así que solo se trata de encontrar el momento adecuado y lo hemos logrado, por lo que debería haber un anuncio muy pronto". ¡Boom!

El pasado mes de noviembre de 2022, Spice Girls celebró el 25º aniversario de Spiceworld y, tal y como hicieron con el aniversario de su debut, han preparado toda una campaña para recordarlo con muchas sorpresas y contenido exclusivo para sus fans. Una de esas acciones es el lanzamiento de una nueva versión de Spice Up Your Life, uno de los singles más celebrados de este trabajo discográfico.

No hay girlband que haya conseguido superar su popularidad. Las Spice Girls arrasaron en la década de los 90 y, a día de hoy, continúan manteniendo la fama que lograron por aquel entonces y han arrancado sus carreras en solitario con diferentes niveles de éxito.

Que las Spice Girls al completo se pongan de acuerdo para hacer una gira mundial parece misión imposible. La última vez que las cinco 'chicas picantes' hicieron las maletas y cruzaron el charco fue con su gira de tres meses 'The Return of the Spice Girls' (2007/2008). Pero el tour se canceló por "compromisos familiares y personales". Fue el último recorrido mundial del quinteto. Solo una vez más pudimos ver juntas a Sporty, Ginger, Scary, Baby y Posh (Mel C, Geri, Mel B, Emma y Victoria). Más de una década después, si los rumores se materializan, estaríamos muy cerca de volver a ver a las Spice.