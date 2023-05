ABBA responde a los rumores sobre su participación en Eurovisión 2024

El pasado 13 de mayo, la cantante sueca Loreen se consagró como una de las grandes del Festival de Eurovisión al ganar por segunda vez el prestigioso concurso musical. La intérprete sueca, que ya se hizo con la victoria en 2012 gracias a su tema Euphoria, volvió a triunfar en la edición celebrada en Liverpool con su canción Tattoo. Este triunfo es un hito en la historia del festival, ya que muy pocos artistas han logrado alzarse con la victoria en dos ocasiones.

Tras esta victoria, el concurso regresará al país escandinavo por séptima vez en 2024 y coincide con el 50 aniversario de la revolucionaria victoria de ABBA, pues la banda sueca ganó el certamen en 1974 con la canción Waterloo, hecho que marcó el comienzo de su exitosa carrera.

Por este motivo, los seguidores del concurso han estado especulando sobre si el grupo aparecerá para celebrar la ocasión, pero puede que se lleven alguna que otra decepción.

ABBA, 1974. / Steve Wood/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Cuando la BBC preguntó a Benny Andersson, integrante de ABBA, si podíamos contar con que la formación apareciera en el escenario de su territorio natal el próximo año, el músico dijo ha respondido: "No quiero hacerlo. Y si yo no quiero, los demás tampoco. Es lo mismo para los cuatro, si alguien dice no, es un no".

Por su parte, su compañero de banda, Björn Ulvaeus, ha agregado: "Podemos celebrar los 50 años de ABBA sin que estemos en el escenario".

Los dos concedieron la entrevista al medio británico con motivo del primer aniversario de sus conciertos virtuales Abba Voyage, que presentan recreaciones digitales de los cuatro miembros de la banda.

Ulvaeus admitió que la respuesta del público al espectáculo de Londres ha superado "todas las expectativas". "Esa conexión emocional era lo importante para nosotros", lo cual "es fantástico", agregó. Además, cree que la tecnología innovadora empleada se utilizará en el futuro para crear avatares de artistas fallecidos que no pueden dar su consentimiento, lo que plantea un dilema tanto para los productores como para el público.

ABBA publicó 'Voyage', su último álbum de estudio, en 2021. / Michael Putland/Getty Images

En cuanto a nueva música del grupo, el último álbum que ABBA publicó fue Voyage, lanzado en 2021, que contiene los sencillos I Still Have Faith In You y Don't Shut Me Down. Cuando se le preguntó si había esperanza de que viniera más música del grupo: "No, Voyage ha sido el último álbum que escucharán de nosotros", dijo Ulvaeus a NME el mes pasado, pero permaneció abierto a la idea que la banda regrese para más proyectos aprovechando al máximo las nuevas tecnologías emergentes.

Cuando fueron preguntados si estarían interesados en ver una tercera entrega de la exitosa comedia romántica de Hollywood, Mamma Mia, basada en su música y ambientada en una idílica isla griega, Andersson dijo que, sin cambios sustanciales, sin un nuevo escenario y sin un guion irresistible, no habrá otra película de la serie.