Deja los villancicos y escucha todas las novedades musicales de diciembre

Llega diciembre, ese mes del año en el que vayas a donde vayas no podrás escapar de los villancicos. Ya sea en la calle, en el centro comercial o en los millones de vídeos que recibirás de felicitación por WhatsApp, las canciones navideñas estarán en tu día a día.

Por suerte –para todos aquellos y aquellas que preferimos escuchar otro tipo de música que no nos recuerde lo maravilloso que son estas fiestas- diciembre es un mes de grandes lanzamientos. La Navidad está cerca y muchos artistas aprovechan para lanzar la artillería pesada. ¡Así que es hora de escucharla toda! Dale al play y escucha las mejores novedades musicales de diciembre:

Viernes 30 de noviembre

Aitana – Popcorn. Tráiler de Aitana se ha convertido en uno de los discos más esperados del año. La joven catalana se ha convertido en una de las artistas con más proyección a nivel internacional y su primer EP es resultado de ello. Con dos canciones en inglés de seis, se nota que la cantante quiere conquistar otros mercados (el español ya lo tiene totalmente en su bolsillo). Popcorn es un tema que tiene mucha influencia del pop de otras divas pop contemporáneas como Ariana Grande o Dua Lipa.

Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart. Miley Cyrus ha vuelto pisando fuerte. La ex chica Disney vuelve a apostar por un sonido country para su nuevo single. Eso sí, mucho más cargado de beats y sintetizadores que los que escuchamos en Younger Now.

Melendi – Besos a la Lona. Melendi se sienta al piano para ponerse tierno y cantar una bonita balada de amor. El asturiano, que lanzó este marzo su disco Ahora, se pone tierno en esta nueva canción.

Alejandro Sanz – No Tengo Nada. Uno de los artistas españoles más reconocidos de todos los tiempos, Alejandro Sanz, ha lanzado el primer adelanto de su próximo disco: No tengo nada. Se trata de un tema lento donde Alejandro vuelve a apostar por una letra sentimental.

Manuel Carrasco – Llámame Loco. Ay, Manuel Carrasco, ¡cuánto tiempo llevábamos sin escuchar algo nuevo tuyo! Tras lanzar Bailar El Viento en 2015, ahora saca un adelanto de su próximo trabajo: Llámame Loco.

Clean Bandit con Ellie Gounding – Mama. Los chicos de Clean Bandit se unen esta vez con Ellie Goulding para cantar Mama, un tema que habla de esos sentimientos que nacen en las personas cuando credemos.

Abraham Mateo – La Boca Agua. Abraham Mateo dejó hace mucho tiempo de ser un niño. El gaditano, que ha cantado con la mismísima Jennifer Lopez, vuelve a apostar por un sonido urbano en su nuevo single: La Boca Agua.